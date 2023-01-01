Каждый четвертый гражданин Республики Молдова работает неофициально, согласно недавнему исследованию, представленному Независимым центром Expert-Grup. По мнению экспертов, с незадекларированной работой можно бороться с помощью выборочных проверок и санкций. С другой стороны, Министерство труда и социальной защиты РМ дает заверения, что после реформы Государственной инспекции труда явление неформальной занятости будет сокращено, передает bloknot-moldova.ru.
22,8% людей, занятых в Республике Молдова, работают неофициально, согласно исследованию, представленному Expert Group. Как сообщил программный директор аналитического центра Стас Мадан, неофициально работающими считаются граждане, которые соглашаются получать всю или часть зарплаты в конвертах, потому что не хотят платить налоги, а работодатели соглашаются нарушать законодательство, потому что знают, что к ним не будут применены санкции со стороны Государственной инспекции труда РМ.
"Эти люди находятся полностью вне системы социального обеспечения Республики Молдова, т.е. не платят налоги в бюджет. Большинство коррупционных деяний совершается сознательно, и не поддается разумному объяснению, что будет со мной, если я попаду под действие этого закона", - отметил Стас Мадан.
С этого года Государственная инспекция труда РМ будет реорганизована, вакантные должности будут сокращены, зарплата инспекторов, которые будут проводить выборочные проверки, будет увеличена, а на предприятия, нарушающие закон, будут налагаться штрафы. После реформы Государственная инспекция труда будет иметь 10 территориальных отделений, в которых будут работать честные и неподкупные специалисты, не имеющие конфликта интересов с бизнесом, отметила Корина Аждер, государственный секретарь Министерства труда и социальной защиты.
"Видение заключается в том, что мы хотим иметь эффективную инспекцию труда, не обязательно большую, не обязательно большое количество инспекторов, но мы должны знать, насколько хорошо эти инспекторы работают, насколько мы можем помочь этим инспекторам быть эффективными, через тренинги, через международные визиты. С помощью Европейского Союза мы хотим обеспечить более современную рабочую среду, больше машин, больше технологий, но также и определенные элементы, которые помогут нам повысить прозрачность. Каждый инспектор будет приходить на проверку со скрытой камерой, и вся беседа с работодателем будет записываться", - пояснила Корина Аждер.
По данным Национального бюро статистики РМ, в 2021 году 192 тысячи человек из общего количества 800 тысяч работников в Республике Молдова были трудоустроены неофициально. Согласно исследованию ExpertGrup, из 192 тысяч человек, неофициально занятых в Республике Молдова, 60% работают в сельском хозяйстве, 22% - в строительстве и более 6% - в торговле и в сфере HORECA. В период с 2015 по 2020 год налоговые потери от неофициальной экономики увеличились с 8,9 млрд. леев до 15 млрд. леев в год.