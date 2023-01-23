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Армия Молдовы проверяет боеготовность: учения пройдут во всех гарнизонах

Армия Молдовы проверяет боеготовность: учения пройдут во всех гарнизонах
фото: army.md

Национальная армия Молдовы проведет широкомасштабные учения во всех гарнизонах республики. Об этом проинформировало сегодня, 23 января Минобороны РМ, сообщает newsmaker.md

С 24 января по 4 февраля пройдут тактические учения, в которых примут участие более 400 военных, сообщается на сайте министерства обороны Республики Молдова.

В министерстве уточнили, что планируемые учения пройдут с использованием имеющейся у Национальной армии военной техники. Для учений используют все полигоны военных гарнизонов в стране. «Цель учений — оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих— и срочников, и контрактников», — отметили в ведомстве.

Согласно сценарию министерства, военные должны будут выполнять разные задачи с использованием военной техники, оказывать первую помощь, и отработать действия в условиях химической атаки.

При этом в министерстве подчеркнули, что проводят учения в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год, и они не связаны с ситуацией в регионе и войной в Украине.

«В ходе учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники», — предупредили в министерстве обороны.

В этом году оборонный бюджет Молдовы увеличен вдвое, а западные партнеры Кишинева из блока НАТО помогают переоснастить армию и подготовить личный состав в соответствии с требованиями блока.

Как сообщало EADaily , в начале этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Фонд Дэвида Нотта из Великобритании организовали специальный тренинг для молдавских врачей по обучению клинического и управленческого персонала работать в условиях массовой гибели людей, а также оказывать помощь в неблагоприятных условиях большому числу пострадавших ограниченными ресурсами.

  • Сегодня, 18:28
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