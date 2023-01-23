Национальная армия Молдовы проведет широкомасштабные учения во всех гарнизонах республики. Об этом проинформировало сегодня, 23 января Минобороны РМ, сообщает newsmaker.md
С 24 января по 4 февраля пройдут тактические учения, в которых примут участие более 400 военных, сообщается на сайте министерства обороны Республики Молдова.
В министерстве уточнили, что планируемые учения пройдут с использованием имеющейся у Национальной армии военной техники. Для учений используют все полигоны военных гарнизонов в стране. «Цель учений — оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих— и срочников, и контрактников», — отметили в ведомстве.
Согласно сценарию министерства, военные должны будут выполнять разные задачи с использованием военной техники, оказывать первую помощь, и отработать действия в условиях химической атаки.
При этом в министерстве подчеркнули, что проводят учения в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год, и они не связаны с ситуацией в регионе и войной в Украине.
«В ходе учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники», — предупредили в министерстве обороны.
В этом году оборонный бюджет Молдовы увеличен вдвое, а западные партнеры Кишинева из блока НАТО помогают переоснастить армию и подготовить личный состав в соответствии с требованиями блока.
Как сообщало EADaily , в начале этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Фонд Дэвида Нотта из Великобритании организовали специальный тренинг для молдавских врачей по обучению клинического и управленческого персонала работать в условиях массовой гибели людей, а также оказывать помощь в неблагоприятных условиях большому числу пострадавших ограниченными ресурсами.