Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не может рассчитывать на поддержку турецких властей по вопросу членства в НАТО после инцидента с сожжением Корана у стен посольства Турции в Стокгольме. Его слова приводит ТАСС.
«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», — подчеркнул турецкий лидер.
По его словам, Швеции «больше не стоит ждать поддержки» по вопросу ее вступления в Североатлантический альянс, так как страна «продолжает поддерживать террористов», передаёт gazeta.ru
Напомним, 21 января Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос. Кроме того, власти Стокгольма также разрешили демонстрацию местным курдам, митинг собрал около 50 человек.
По словам устроителя акции, он сжег священную книгу мусульман в знак протеста из-за того, что Турция препятствует вхождению Швеции в НАТО.
Турецкий лидер подчеркнул, что ждет от Стокгольма полного выполнения взятых перед Турцией обязательств по борьбе с террористическими организациями. "Если шведские власти так уважают права и свободы, то им в первую очередь нужно уважать религиозные чувства Турецкой Республики и всех мусульман. Если вы не проявите это уважение, то, извините, но не получите от нас ни капли поддержки в отношении вступления в НАТО", - указал Эрдоган.
Власти Турции выразили решительный протест в связи с сожжением в минувшую субботу в Стокгольме напротив турецкого посольства Корана, назвав эту акцию "расистской" и "современным варварством". Замглавы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш предупредил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО, пока она не выполнит подписанный с Анкарой меморандум о противодействии терроризму.
11 января в Стокгольме прошла акция в поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. В ходе акции ее участники инсценировали повешение куклы, похожей на Эрдогана. Этот инцидент и отказ Швеции искать причастных к скандальной акции также вызвали резкую реакцию Анкары