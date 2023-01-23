Dnestr.TV

 
0

Эрдоган отказал в поддержке членства Швеции в НАТО после инцидента с Кораном

Эрдоган отказал в поддержке членства Швеции в НАТО после инцидента с Кораном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не может рассчитывать на поддержку турецких властей по вопросу членства в НАТО после инцидента с сожжением Корана у стен посольства Турции в Стокгольме. Его слова приводит ТАСС.

«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», — подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, Швеции «больше не стоит ждать поддержки» по вопросу ее вступления в Североатлантический альянс, так как страна «продолжает поддерживать террористов», передаёт gazeta.ru

Напомним, 21 января Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос. Кроме того, власти Стокгольма также разрешили демонстрацию местным курдам, митинг собрал около 50 человек.

По словам устроителя акции, он сжег священную книгу мусульман в знак протеста из-за того, что Турция препятствует вхождению Швеции в НАТО.

Турецкий лидер подчеркнул, что ждет от Стокгольма полного выполнения взятых перед Турцией обязательств по борьбе с террористическими организациями. "Если шведские власти так уважают права и свободы, то им в первую очередь нужно уважать религиозные чувства Турецкой Республики и всех мусульман. Если вы не проявите это уважение, то, извините, но не получите от нас ни капли поддержки в отношении вступления в НАТО", - указал Эрдоган.

Власти Турции выразили решительный протест в связи с сожжением в минувшую субботу в Стокгольме напротив турецкого посольства Корана, назвав эту акцию "расистской" и "современным варварством". Замглавы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш предупредил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО, пока она не выполнит подписанный с Анкарой меморандум о противодействии терроризму.

11 января в Стокгольме прошла акция в поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. В ходе акции ее участники инсценировали повешение куклы, похожей на Эрдогана. Этот инцидент и отказ Швеции искать причастных к скандальной акции также вызвали резкую реакцию Анкары
  • Вчера, 19:08
  • DTV
  • Просмотров: 38
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна