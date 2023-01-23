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В Тирасполе произошло два пожара менее чем за сутки

В Тирасполе произошло два пожара менее чем за сутки

Вечером 22 января на единый номер спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Федько в Тирасполе. Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, на вызов выехали один расчёт, автолестница, дежурная служба пожаротушения СВПЧ-1, а также группа экстренного реагирования, передаёт пресс-служба МВД ПМР

Из-за сильного задымления огнеборцы эвакуировали жильцов пятого этажа многоквартирного дома. На ликвидацию пожара потребовалось 11 минут. В однокомнатной квартире полностью сгорели диван, мебель, телевизор, стены закопчены.

В Тирасполе произошло два пожара менее чем за сутки

Инспектор Госпожнадзора выяснил: причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём со стороны хозяйки квартиры. До приезда огнеборцев она самостоятельно пыталась потушить горящий диван, но ей это не удалось. Пожарные обнаружили женщину на балконе. Это и сохранило жизнь пенсионерке. На просьбу покинуть помещение 87-летняя женщина не реагировала. При помощи сотрудников столичного УВД её удалось передать бригаде неотложки. Пенсионерку доставили в Республиканскую клиническую больницу для обследования.

Около 8 часов утра 23 января житель одной из многоэтажек Тирасполя сообщил по номеру «101», что из соседней квартиры на первом этаже идёт дым.

На место выехал расчёт СВПЧ-1. Дверь в квартиру была закрыта, поэтому пожарные приняли решение попасть внутрь через окно. Оно было закрыто металлической решёткой, её пришлось распиливать.

По данным пресс-службы МВД ПМР, полностью ликвидировать пожар удалось за 30 минут. Огнём уничтожен диван. В комнате огнеборцы обнаружили тело мужчины.

Инспектор Госпожнадзора выяснил: мужчина в квартире проживал один, курил прямо в комнате. Специалист считает, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении.
  • Вчера, 19:45
  • DTV
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