Вечером 22 января на единый номер спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Федько в Тирасполе. Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, на вызов выехали один расчёт, автолестница, дежурная служба пожаротушения СВПЧ-1, а также группа экстренного реагирования, передаёт пресс-служба МВД ПМР
Из-за сильного задымления огнеборцы эвакуировали жильцов пятого этажа многоквартирного дома. На ликвидацию пожара потребовалось 11 минут. В однокомнатной квартире полностью сгорели диван, мебель, телевизор, стены закопчены.
Инспектор Госпожнадзора выяснил: причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём со стороны хозяйки квартиры. До приезда огнеборцев она самостоятельно пыталась потушить горящий диван, но ей это не удалось. Пожарные обнаружили женщину на балконе. Это и сохранило жизнь пенсионерке. На просьбу покинуть помещение 87-летняя женщина не реагировала. При помощи сотрудников столичного УВД её удалось передать бригаде неотложки. Пенсионерку доставили в Республиканскую клиническую больницу для обследования.
Около 8 часов утра 23 января житель одной из многоэтажек Тирасполя сообщил по номеру «101», что из соседней квартиры на первом этаже идёт дым.
На место выехал расчёт СВПЧ-1. Дверь в квартиру была закрыта, поэтому пожарные приняли решение попасть внутрь через окно. Оно было закрыто металлической решёткой, её пришлось распиливать.
По данным пресс-службы МВД ПМР, полностью ликвидировать пожар удалось за 30 минут. Огнём уничтожен диван. В комнате огнеборцы обнаружили тело мужчины.
Инспектор Госпожнадзора выяснил: мужчина в квартире проживал один, курил прямо в комнате. Специалист считает, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении.