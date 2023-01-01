Прокурор ПМР направил в Верховный Совет законопроекты для сокращения административных барьеров при назначении пенсии по потере кормильца. Инициативы рассмотрели депутаты парламентского Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства.
По действующему законодательству для получения пенсии по потере кормильца несовершеннолетним детям не нужно доказывать своё иждивение. А тем, кто старше 18 лет и обучается по очной форме, необходимо доказать, что они находились на обеспечении родителя. Прокурор ПМР предлагает исключить эту необходимость для обучающихся в возрасте от 18 до 23 лет и совершеннолетних, которые получили инвалидность до 18 лет, сообщает парламентская пресс-служба.
«На сегодняшний день решение о назначении пенсии по потере кормильца зависит от того, проживали они с родителями или нет. Если дети совместно проживали с родителем, то решение о назначении пенсии принимается комиссией Центра социального страхования. В случае если дети отдельно проживали, то такая пенсия может назначаться только по решению суда, который устанавливает факт иждивения. Предлагаем административные процедуры упростить и установить, что пенсия по потере кормильца не требует доказывания этим двум категориям детей», – рассказала о законопроекте официальный представитель Наталья Капшук.
Депутаты поддержали предложенные Прокурором ПМР законопроекты. По мнению парламентариев, изменения помогут убрать бюрократические барьеры.
Верховный Совет рассмотрит инициативы в первом чтении на одном из пленарных заседаний. В случае их принятия для оформления пенсии лицам, оставшимся без попечения родителя и которым ещё не исполнилось 23 года, потребуется только предоставить необходимые документы в Центр социального страхования.
Изменения вносятся в законы «О государственном пенсионном обеспечении граждан в ПМР», «О государственном пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и таможенных органах, и их семей» и «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей в ПМР».