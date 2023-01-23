Dnestr.TV

 
0

Вице-премьер Молдовы обсудил с послом ЕС очередные планы по Приднестровью

Вице-премьер Молдовы обсудил с послом ЕС очередные планы по Приднестровью

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян 23 января провел первую в этом году встречу с главой представительства Европейского Союза (ЕС) в Кишиневе Янисом Мажейксом по проблематике Приднестровского урегулирования, передаёт sputniknews.ru

Предметом дискуссии стали планируемые мероприятия на текущий год, ожидаемая динамика в форматах диалога между Кишиневом и Тирасполем, с уточнением, что новая рабочая встреча политических представителей сторон будет предложена до конца февраля. На ней будут представлены подходы властей Республики Молдова по спектру проблем, волнующих жителей обоих берегов Днестра.

Собеседники также говорили о необходимости продвижения финансируемых ЕС программ по укреплению мер доверия, как важного элемента стимулирования процесса сближения. Также была отмечена полная открытость Кишинева для поддержания диалога на всех доступных коммуникационных площадках с целью привлечения необходимой поддержки со стороны внешних партнеров, в том числе ЕС, в достижении желаемого всеобъемлющего и мирного урегулирования приднестровского конфликта.

«Прогресс, достигнутый в ходе европейской интеграции Республики Молдова, безусловно, даст ощутимые результаты в продвижении к цели реинтеграции страны. Процесс приднестровского урегулирования взаимосвязан с развитием событий в Украине, реализацией принципов демократизации и демилитаризации региона и продуманной реализацией механизмов воссоздания единого национального пространства». — цитирует Олега Серебряна eadaily.com

Напомним, президент Молдовы Майя Санду недавно подтвердила, что у Кишинева нет нового плана по реинтеграции Приднестровья и только «после победы Украины над Россией» сложится благоприятная ситуация для объединения страны.

Вместе с тем, в наступившем 2023 году Приднестровье сохранит курс на укрепление своей независимости с ориентиром на международное признание, а также присоединение к России, как это было определено на референдуме 2006 года. Об этом в ежегодном послании органам государственной власти и управления говорил президент ПМР Вадим Красносельский.

  • Вчера, 20:43
  • DTV
  • Просмотров: 36
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна