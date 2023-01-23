Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян 23 января провел первую в этом году встречу с главой представительства Европейского Союза (ЕС) в Кишиневе Янисом Мажейксом по проблематике Приднестровского урегулирования, передаёт sputniknews.ru
Предметом дискуссии стали планируемые мероприятия на текущий год, ожидаемая динамика в форматах диалога между Кишиневом и Тирасполем, с уточнением, что новая рабочая встреча политических представителей сторон будет предложена до конца февраля. На ней будут представлены подходы властей Республики Молдова по спектру проблем, волнующих жителей обоих берегов Днестра.
Собеседники также говорили о необходимости продвижения финансируемых ЕС программ по укреплению мер доверия, как важного элемента стимулирования процесса сближения. Также была отмечена полная открытость Кишинева для поддержания диалога на всех доступных коммуникационных площадках с целью привлечения необходимой поддержки со стороны внешних партнеров, в том числе ЕС, в достижении желаемого всеобъемлющего и мирного урегулирования приднестровского конфликта.
«Прогресс, достигнутый в ходе европейской интеграции Республики Молдова, безусловно, даст ощутимые результаты в продвижении к цели реинтеграции страны. Процесс приднестровского урегулирования взаимосвязан с развитием событий в Украине, реализацией принципов демократизации и демилитаризации региона и продуманной реализацией механизмов воссоздания единого национального пространства». — цитирует Олега Серебряна eadaily.com
Напомним, президент Молдовы Майя Санду недавно подтвердила, что у Кишинева нет нового плана по реинтеграции Приднестровья и только «после победы Украины над Россией» сложится благоприятная ситуация для объединения страны.
Вместе с тем, в наступившем 2023 году Приднестровье сохранит курс на укрепление своей независимости с ориентиром на международное признание, а также присоединение к России, как это было определено на референдуме 2006 года. Об этом в ежегодном послании органам государственной власти и управления говорил президент ПМР Вадим Красносельский.