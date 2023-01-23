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Исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало на Западе переполох

Исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало на Западе переполох

Исследование китайских ученых И Яна и Сяодун Суна, опубликованное в журнале Nature Geosience, о замедлении вращения земного ядра вызвало переполох в западной прессе, сообщает РИА Новости

В своей статье геологи проанализировали сейсмические волны, вызванные землетрясениями, и пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли "почти прекратило свое вращение в последнее десятилетие" и, возможно, прямо сейчас "начинает вращаться в другую сторону".

"Мы анализируем повторяющиеся сейсмические волны с начала 1990-х годов и показываем, что все траектории, которые ранее демонстрировали значительные временные изменения, за последнее десятилетие претерпевают незначительные изменения. Эта модель носит глобальный характер и предполагает, что вращение внутри ядра недавно приостановилось", — говорится в исследовании.

Опубликованная статья разожгла на Западе ожесточенные споры о влиянии земного ядра на происходящие на планете процессы.

Так, в материале The Washington Post говорится, что полученные данные заставляют задуматься о влиянии ядра на продолжительность дня и колебания магнитного поля Земли.

"Изменения, которые они заметили, допустимы, хотя то, что происходит на самом деле, не так понятно", — поделился своим мнением с The Wall Street Journal американский профессор Джон Видейл.

В свою очередь, The New York Times написала, что все это звучит как подготовка "к разрушающему мир блокбастеру", но при этом призвала читателей не беспокоиться.
  • Сегодня, 19:42
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