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Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы офиса президента Украины

Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы офиса президента Украины
Фото: 8 февраля 2022 года. Зеленський и Кулеба. Офис Президента Украины. armyinform.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы офиса президента.

Владимир Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса, следует из указа Зеленского, опубликованного на его сайте.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины", - говорится в тексте указа.

Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы офиса президента Украины

Кулеба ранее занимал пост главы Киевской областной военной администрации. До этого он работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий и главой Департамента городского благоустройства Киевского городского совета. С 2010-го по 2015 годы был депутатом Ржищевского городского совета Киевской области, сообщает currenttime.tv.

Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы офиса президента Украины
Алексей Кулеба

Бывший замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал в отставку. "Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку. Честь имею! До встречи", – написал он.

С чем связаны кадровые перестановки, неизвестно. Как отмечает "Украинская правда", Тимошенко критиковали за то, что он ездит на внедорожнике, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных миссий, и занимается политикой в регионах, "что воспринималось как самопиар".

Правительство Украины ранее согласовало увольнение руководителей пяти областных военных администраций. Помимо Кулебы в отставку были отправлены глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, Сумской Дмитрий Живицкий, Запорожской Александр Старух и Херсонской Ярослав Янушевич.

Уволены были также замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, фигурант коррупционного скандала с закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам, а также два заместителя министра развития общин и территорий Украины, Иван Лукери и Вячеслав Негода, и замминистра социальной политики Виталий Музыченко.
  • Сегодня, 09:29
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