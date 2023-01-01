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Пятёрка стран-лидеров по торговому обороту с Приднестровьем
В Государственном таможенном комитете ПМР проведен анализ внешнеторговых операций, осуществленных экономическими агентами Приднестровья в 2022 году, сообщается на сайте ведомства.
Основными торговыми партнерами ПМР в январе-декабре 2022 года выступали:
Российская Федерация (1 780,8 млн. долл. США), удельный вес которой составил 55% от общего товарооборота Приднестровья,
Республика Молдова (489,8 млн. долл. США), которая занимает второе место в товарообороте республики с долей 15%,
и Румыния (257,4 млн. долл. США) — 8% в товарообороте ПМР.
Кроме того, к ведущим странам партнерам Приднестровья относятся Украина (155,7 млн. долл. США) — 4,8% и Польша (104 млн. долл. США) с долей 3,2% в товарообороте ПМР
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