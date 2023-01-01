Сотрудники УВД г. Бендеры представили анализ оперативно-служебной деятельности и обозначили цели и задачи на 2023-й. В расширенном совещании принял участие министр внутренних дел Виталий Нягу.
Начальник УВД г. Бендеры Виктор Белобров отметил в докладе: в минувшем году на обслуживаемой территории было зарегистрировано 775 преступлений (это на 21,1 % больше, чем в 2021 году). По сравнению с предыдущим годом, отмечается рост мошенничества, краж, угонов и убийств. Вместе с тем снизилось количество разбоев, хулиганства и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Также сократилось число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Пошло на спад и количество правонарушений, совершённых теми, кому не исполнилось 18 лет (-3,5 %). Общая раскрываемость расследованных преступлений составила 74,5 %, передает пресс-центр МВД ПМР.
За 2022 год по линии ОГАИ г. Бендеры было зафиксировано 14 202 нарушения правил дорожного движения (+98). За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 215 водителей (+6).
Глава ведомства признал работу бендерских правоохранителей удовлетворительной, поблагодарил за службу и выразил надежду, что поставленные задачи, направленные на стабилизацию криминогенной обстановки, будут выполнены.