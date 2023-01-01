Dnestr.TV

 
0

Признанную ЮНЕСКО рубашку с вышивкой из Молдовы выставят в Санкт-Петербурге

Признанную ЮНЕСКО рубашку с вышивкой из Молдовы выставят в Санкт-Петербурге

Выставка, посвященная традиционному молдавскому национальному костюму, будет представлена в Санкт-Петербурге.
В течение недели посетители смогут любоваться национальными костюмами в Таврическом дворце. Открытие выставки состоится 7 февраля в 15:00, передает ipn.md

По словам полномочного представителя Парламента Республики Молдова в Межпарламентской Ассамблее СНГ, заместителя генерального секретаря межпарламентского форума Иона Липчиу, организация выставки призвана отметить включение элемента культурной идентичности, ,,искусства рубашки с вышивкой”, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Официальный представитель сообщил, что мероприятие организовано Парламентом Республики Молдова совместно с Посольством Республики Молдова в Российской Федерации.

Признанную ЮНЕСКО рубашку с вышивкой из Молдовы выставят в Санкт-Петербурге

В экспозицию вошли десять национальных костюмов ручной работы для мужчин и женщин и 25 отдельных рубашек, половина из которых - для детей. Всех, кто посетит выставку, призвали одеть национальные рубашки. На мероприятии ожидается прибытие около 200 молдаван, проживающих в Российской Федерации, и около 250 сотрудников дипломатического корпуса из Азербайджана, Армении, Казахстана и др.

За включение пакета документов „Искусство рубашки с вышивкой - элемент культурной идентичности Румынии и Республики Молдова” в Список нематериального культурного наследия человечества проголосовано 1 декабря 2022 года на 17-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

Штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи СНГ находится проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

"Нас там не будет": Спикер парламента Игорь Гросу считает, что участие Молдовы в СНГ - это неправильно, пишет kp.md

Участие Молдовы в СНГ заморожено. Об этом в рамках интервью румынскому порталу заявил Игорь Гросу. Он отметил, что представители Молдовы не участвуют ни в каких мероприятиях на платформе Содружества.

Кроме того, в настоящее время изучаются все подписанные Молдовой в рамках СНГ документы, “после чего будет принято решение о нашем дальнейшем участии в этой организации”.

– Мы сказали очень ясно: пока идёт эта несправедливая война против наших украинских соседей, наше присутствие там неправильно, и нас там не будет, – цитирует Гросу kp.md.

  • Сегодня, 12:48
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна