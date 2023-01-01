Выставка, посвященная традиционному молдавскому национальному костюму, будет представлена в Санкт-Петербурге. В течение недели посетители смогут любоваться национальными костюмами в Таврическом дворце. Открытие выставки состоится 7 февраля в 15:00, передает ipn.md
По словам полномочного представителя Парламента Республики Молдова в Межпарламентской Ассамблее СНГ, заместителя генерального секретаря межпарламентского форума Иона Липчиу, организация выставки призвана отметить включение элемента культурной идентичности, ,,искусства рубашки с вышивкой”, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Официальный представитель сообщил, что мероприятие организовано Парламентом Республики Молдова совместно с Посольством Республики Молдова в Российской Федерации.
В экспозицию вошли десять национальных костюмов ручной работы для мужчин и женщин и 25 отдельных рубашек, половина из которых - для детей. Всех, кто посетит выставку, призвали одеть национальные рубашки. На мероприятии ожидается прибытие около 200 молдаван, проживающих в Российской Федерации, и около 250 сотрудников дипломатического корпуса из Азербайджана, Армении, Казахстана и др.
За включение пакета документов „Искусство рубашки с вышивкой - элемент культурной идентичности Румынии и Республики Молдова” в Список нематериального культурного наследия человечества проголосовано 1 декабря 2022 года на 17-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.
Штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи СНГ находится проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
"Нас там не будет": Спикер парламента Игорь Гросу считает, что участие Молдовы в СНГ - это неправильно, пишет kp.md
Участие Молдовы в СНГ заморожено. Об этом в рамках интервью румынскому порталу заявил Игорь Гросу. Он отметил, что представители Молдовы не участвуют ни в каких мероприятиях на платформе Содружества.
Кроме того, в настоящее время изучаются все подписанные Молдовой в рамках СНГ документы, “после чего будет принято решение о нашем дальнейшем участии в этой организации”.
– Мы сказали очень ясно: пока идёт эта несправедливая война против наших украинских соседей, наше присутствие там неправильно, и нас там не будет, – цитирует Гросу kp.md.