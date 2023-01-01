Dnestr.TV

 
0

В Гагаузии отложили до 2024 года использование кассовых аппаратов владельцами патентов

В Гагаузии отложили до 2024 года использование кассовых аппаратов владельцами патентов

За это решение 24 января проголосовало большинство депутатов Народного собрания Гагаузии (НСГ). Предпринимателям из этой категории разрешена и отсрочка выплат в социальный фонд.

До принятия решений в НСГ между депутатами произошел обмен репликами. Депутат Валентин Гайдаржи выступил категорически против отсрочки по пенсионным выплатам, поскольку "хотите помочь 1,5-2 тысячам патентообладателей, но остальным жителям автономии плюете в лицо", передает point.md ссылаясь на infotag.md

"Все получатели зарплаты автоматически перечисляют в соцфонд 24% от нее. Учитель, получающий зарплату в 10 тысяч леев, как минимум 2,5 тысячи оставляет в соцфонде. Его не спрашивают, а чем платить за газ!" - отметил он.

В его понимании каждый из патентообладателей должен подумать о своей пенсии, и если она ему не нужна, тогда "не платить в соцфонд".

Депутат Леонид Киося считает, что в "мелкой торговле сложилась патовая ситуация, когда люди пытаются хоть как-то прокормиться".

"2 тыс. патентообладателей - это 8 тыс. людей. Если мы их нагрузим еще и соцфондом, то они могут покинуть нашу Гагаузию", - уверен он.

В Гагаузии на основании индивидуального предпринимательского патента работает 1700 экономических агентов и действуют более 600 торговых объектов на основании свидетельства об едином платеже.

Ранее, парламент Молдовы продлил работу по патентам до 1 июля 2023 года. Выдача новых патентов запрещена уже несколько лет. Принятое в Гагаузии решение противоречит законодательству Молдовы об единой налоговой системе в стране.
  • Сегодня, 12:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна