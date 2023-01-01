За это решение 24 января проголосовало большинство депутатов Народного собрания Гагаузии (НСГ). Предпринимателям из этой категории разрешена и отсрочка выплат в социальный фонд.
До принятия решений в НСГ между депутатами произошел обмен репликами. Депутат Валентин Гайдаржи выступил категорически против отсрочки по пенсионным выплатам, поскольку "хотите помочь 1,5-2 тысячам патентообладателей, но остальным жителям автономии плюете в лицо", передает point.md ссылаясь на infotag.md
"Все получатели зарплаты автоматически перечисляют в соцфонд 24% от нее. Учитель, получающий зарплату в 10 тысяч леев, как минимум 2,5 тысячи оставляет в соцфонде. Его не спрашивают, а чем платить за газ!" - отметил он.
В его понимании каждый из патентообладателей должен подумать о своей пенсии, и если она ему не нужна, тогда "не платить в соцфонд".
Депутат Леонид Киося считает, что в "мелкой торговле сложилась патовая ситуация, когда люди пытаются хоть как-то прокормиться".
"2 тыс. патентообладателей - это 8 тыс. людей. Если мы их нагрузим еще и соцфондом, то они могут покинуть нашу Гагаузию", - уверен он.
В Гагаузии на основании индивидуального предпринимательского патента работает 1700 экономических агентов и действуют более 600 торговых объектов на основании свидетельства об едином платеже.
Ранее, парламент Молдовы продлил работу по патентам до 1 июля 2023 года. Выдача новых патентов запрещена уже несколько лет. Принятое в Гагаузии решение противоречит законодательству Молдовы об единой налоговой системе в стране.