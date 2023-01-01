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Глава Приднестровского МИДа выступил на круглом столе Общественной палаты РФ

Глава Приднестровского МИДа выступил на круглом столе Общественной палаты РФ

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в онлайн-режиме принял участие в круглом столе «Развитие культурно-гуманитарного сотрудничества с соотечественниками в современных геополитических реалиях», который состоялся сегодня в Общественной палате Российской Федерации. Один из ключевых вопросов в рамках мероприятия – защита прав и интересов российских соотечественников в Приднестровье.

В круглом столе участвовали представители российских органов власти, политические и общественные деятели, правозащитники и эксперты. Приднестровскую сторону представили Председатель и вице-спикер Верховного Совета Александр Коршунов и Галина Антюфеева, Глава Официального Представительства ПМР в Москве Леонид Манаков, председатель Общественной палаты Владимир Ладункин.

Выступая с докладом, Виталий Игнатьев остановился на текущем положении Приднестровья. По его словам, развитие ситуации вокруг республики характеризуется сразу несколькими негативными тенденциями, среди которых – беспрецедентное усиление давления на ПМР, милитаризация Молдовы, которая находится в состоянии неурегулированного конфликта с Приднестровьем, а также тотальное вытеснение внутри РМ всех элементов российского присутствия, сообщает пресс-служба МИД ПМР

Министр отметил, что Молдова после 2019 года заблокировала переговорный процесс в формате «Постоянного совещания…», в результате чего в настоящий момент нет международной площадки, которая позволяет артикулировать приднестровскую позицию. Одновременно с этим РМ усилила многоуровневый прессинг по всем направлениям. Дипломат подчеркнул сохраняющиеся банковско-финансовые рестрикции, проблемы с импортом медикаментов, продуктов питания и других грузов, ограничения на передвижение приднестровского автотранспорта и давление на граждан ПМР в аэропорту города Кишинёва.

Одним из новых вызовов Виталий Игнатьев назвал принятый в РМ в первом чтении законопроект по ужесточению уголовного кодекса с включением целого ряда таких статей как «сепаратизм», «заговор против Молдовы», «создание антиконституционного субъекта» и др. Он обратил внимание, что фактически любой житель Приднестровья может быть по политическим мотивам подвергнут задержанию и уголовной ответственности.

В этом контексте глава МИД ПМР также подчеркнул, что Приднестровье является международно признанным равноправным участником переговорного процесса, и что применение подобного рода репрессивных методов недопустимо и грубейшим образом нарушает принципы и процедуры диалога.

В своем выступлении Виталий Игнатьев коснулся процессов милитаризации соседнего государства, сделав акцент на значительном увеличении оборонного бюджета и усилении финансово-технической поддержки Молдовы в военной сфере со стороны Евросоюза и США, а также активной интеграции РМ в систему НАТО. Одновременно с этим, сообщил дипломат, молдавская сторона продолжает требовать вывода российских войск из Приднестровья и предпринимать действия по демонтажу миротворческой операции, разрушая фундамент, на котором базируются мир и безопасность на берегах Днестра.

«Ситуация крайне сложная и нестабильная. В этих условиях требуются сверхусилия для того, чтобы отстаивать абсолютно законные права, свободы и интересы российских граждан и соотечественников в Приднестровье. Эта задача является сегодня важнейшим вызовом и приоритетом для каждого из нас, потому что, повторюсь, на практике молдавская сторона производит те действия, которые в случае их продолжения в таком ключе могут привести к эскалации напряженности и очередному обострению конфликта с негативными последствиями для всех», – заключил Министр.

В рамках дискуссии также высказались депутат Госдумы РФ, заместитель Председателя Комитета по просвещению Алена Аршинова, член Общественной палаты РФ Наталья Нарочницкая, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, руководитель Общественной палаты ПМР Владимир Ладункин, полномочный представитель Верховного Совета ПМР в РФ по вопросам межпарламентского сотрудничества Ольга Гукаленко и др.

В своем выступлении Глава Официального Представительства ПМР в Москве Леонид Манаков предложил создать экспертную группу по выработке механизма решения вопросов по защите прав народа ПМР и граждан РФ, проживающих в Приднестровье, с последующей его подачей в законодательные органы Российской Федерации.

Руководство Верховного Совета ПМР находится с рабочим визитом в Москве.

25 января, делегация Приднестровья во главе со спикером парламента Александром Коршуновым, в которую также входят представители: исполнительной власти, местного самоуправления и общественных организаций, встретилась с руководством Россотрудничества. Приднестровские парламентарии поднимали вопросы: взаимодействия, участия в проектах этой организации, в том числе молодежных, а также расширения сотрудничества по молодежным проектам.

Накануне, 24 января, состоялись встречи руководства Верховного Совета ПМР с сенаторами Совета Федерации и представителями Министерства просвещения РФ. Поднимались вопросы: защиты прав граждан РФ и соотечественников; возобновления возможности получения гражданства РФ; гуманитарной сферы; формирования образовательных стандартов.

  • Вчера, 19:43
  • DTV
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