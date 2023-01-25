Компания "Энергоком" и МолдГРЭС договорились о продлении поставок электроэнергии до конца зимы.
В феврале "Энергоком" закупит у Молдавской ГРЭС около 230 тысяч МВт·ч. Таким образом, контракт на поставку электроэнергии на правый берег Днестра был продлен, сообщает sputniknews.ru
"Согласно координированному графику, минимальный дневной лимит составит 6,8 тысячи МВт·ч, а максимальный – около 8,9 тысячи МВт·ч. Цена остается такой же, как и в предыдущие два месяца – 73 доллара за 1 МВт·ч", – сообщили в "Энергокоме".
Там также добавили, что компания продолжит покупать электроэнергию и у румынской Nuclearelectrica. Всего в феврале в Румынии планируется приобрести 16,240 МВт·ч по 450 румынских леев за 1 МВт*ч.
Румынская компания будет поставлять в Молдову по 10 МВт*ч ночью и 30 МВт*ч днем.