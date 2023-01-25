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Контракт на поставку приднестровской электроэнергии в Молдову продлен на февраль

Контракт на поставку приднестровской электроэнергии в Молдову продлен на февраль

Компания "Энергоком" и МолдГРЭС договорились о продлении поставок электроэнергии до конца зимы.

В феврале "Энергоком" закупит у Молдавской ГРЭС около 230 тысяч МВт·ч. Таким образом, контракт на поставку электроэнергии на правый берег Днестра был продлен, сообщает sputniknews.ru

"Согласно координированному графику, минимальный дневной лимит составит 6,8 тысячи МВт·ч, а максимальный – около 8,9 тысячи МВт·ч. Цена остается такой же, как и в предыдущие два месяца – 73 доллара за 1 МВт·ч", – сообщили в "Энергокоме".

Там также добавили, что компания продолжит покупать электроэнергию и у румынской Nuclearelectrica. Всего в феврале в Румынии планируется приобрести 16,240 МВт·ч по 450 румынских леев за 1 МВт*ч.

Румынская компания будет поставлять в Молдову по 10 МВт*ч ночью и 30 МВт*ч днем.
  • Вчера, 20:24
  • DTV
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