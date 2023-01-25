Молдавское Министерство Обороны собирается начать строительство в этом году нового военного городка, который будет расположен недалеко от Кишинева. Деньги на этот проект выделит правительство, а часть строительных работ начнется уже в этом году, рассказал Radio Europa Liberă министр обороны Анатолий Носатый.
По словам министра, военный городок будет построен по всем современным стандартам и будет расположен недалеко от столицы.
«Мы хотим убрать военные части из Кишинева, потому что, например, военная часть в центре города создает различные проблемы с движением и безопасностью. Это не позволяет нам оперативно реагировать на изменение ситуации, потому что мы не можем выйти из города, мы заблокированы», — рассказал Носатый.
Многие военные части или казармы, в которых служат солдаты, были построены в 1990-х годах и требуют больших затрат для поддержания их в рабочем состоянии.
«Мы занимаемся ремонтом вместо того, чтобы инвестировать эти средства в другие более важные проекты. А для нового военного городка у нас уже есть технико-экономическое обоснование, нам даже удалось определить бюджетную линию,государство выделяет деньги на этот проект. Думаю, работы начнутся уже в этом году", — добавил министр обороны Молдовы.
Денег на это потребуется немало, но судя по всему, отказа в деньгах не будет.
Тем временем Минфин РМ подвели некоторые итоги за 2022 год: