Dnestr.TV

 
0

Под Кишиневом планируют построить военный городок по западным стандартам

Под Кишиневом планируют построить военный городок по западным стандартам

Молдавское Министерство Обороны собирается начать строительство в этом году нового военного городка, который будет расположен недалеко от Кишинева. Деньги на этот проект выделит правительство, а часть строительных работ начнется уже в этом году, рассказал Radio Europa Liberă министр обороны Анатолий Носатый.

По словам министра, военный городок будет построен по всем современным стандартам и будет расположен недалеко от столицы.

«Мы хотим убрать военные части из Кишинева, потому что, например, военная часть в центре города создает различные проблемы с движением и безопасностью. Это не позволяет нам оперативно реагировать на изменение ситуации, потому что мы не можем выйти из города, мы заблокированы», — рассказал Носатый.

Многие военные части или казармы, в которых служат солдаты, были построены в 1990-х годах и требуют больших затрат для поддержания их в рабочем состоянии.

«Мы занимаемся ремонтом вместо того, чтобы инвестировать эти средства в другие более важные проекты. А для нового военного городка у нас уже есть технико-экономическое обоснование, нам даже удалось определить бюджетную линию,государство выделяет деньги на этот проект. Думаю, работы начнутся уже в этом году", — добавил министр обороны Молдовы.

Денег на это потребуется немало, но судя по всему, отказа в деньгах не будет.

Тем временем Минфин РМ подвели некоторые итоги за 2022 год:

Под Кишиневом планируют построить военный городок по западным стандартам
скрин фото: @SputnikLive

  • Вчера, 21:11
  • DTV
  • Просмотров: 38
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна