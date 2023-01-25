Украинские власти утаили от ЮНЕСКО информацию о варварском сносе памятников центре Одессы. Кроме того, со ссылкой на военную тайну не были предоставлены запрошенные консультативными органами дополнительные сведения. Об этом заявили в постоянном представительстве России при организации, передаёт slanews.ru
«Киев пытался оказывать давление на независимых экспертов, обвиняя их в политизации и пророссийской позиции лишь за упоминание Екатерины II как основательницы города», — цитирует ТАСС заявление постпредства.
Отмечается, что Украина не представила ни одного научно обоснованного аргумента о необходимости доработки досье.
Сегодня стало известно, что исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка была подана украинскими властями в октябре 2022 года. Решение по ней приняли по ускоренной процедуре в связи с ситуацией в стране.
За включение центра Одессы в список проголосовали шесть членов комитета ЮНЕСКО, один - против, еще 14 воздержались, передает bbc.com
По данным агентства Франс-пресс, Россия несколько раз пыталась задержать голосование, пишет point.md
Постпредство России прокомментировало решение ЮНЕСКО по центру Одессы
Решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой было принято в обход правил процедуры под давлением Запада, сообщили в постоянном представительстве РФ при организации, сообщает РИА Новости
Ранее в среду в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия исторический центр Одессы был признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой, что, в частности, позволит властям Украины обращаться за международной технической и финансовой поддержкой для защиты объекта и для его восстановления.
"Решение о включении Одессы в ускоренном порядке в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, принято под давлением коллективного Запада в обход правил процедуры. Досье не выдерживает никакой критики, это не более, чем топорная компиляция материалов туристических сайтов", - сообщили в постоянном представительстве РФ при организации.
В постпредстве отметили, что нарушены основные критерии рассмотрения номинации, что подтверждает, что "номинация Одессы – очередная профанация", что "подорвало доверие ко всему Списку культурного наследия".