Dnestr.TV

 
0

Киев утаил от ЮНЕСКО информацию о сносе памятников в Одессе

Киев утаил от ЮНЕСКО информацию о сносе памятников в Одессе

Украинские власти утаили от ЮНЕСКО информацию о варварском сносе памятников центре Одессы. Кроме того, со ссылкой на военную тайну не были предоставлены запрошенные консультативными органами дополнительные сведения. Об этом заявили в постоянном представительстве России при организации, передаёт slanews.ru

«Киев пытался оказывать давление на независимых экспертов, обвиняя их в политизации и пророссийской позиции лишь за упоминание Екатерины II как основательницы города», — цитирует ТАСС заявление постпредства.

Отмечается, что Украина не представила ни одного научно обоснованного аргумента о необходимости доработки досье.

Сегодня стало известно, что исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка была подана украинскими властями в октябре 2022 года. Решение по ней приняли по ускоренной процедуре в связи с ситуацией в стране.

За включение центра Одессы в список проголосовали шесть членов комитета ЮНЕСКО, один - против, еще 14 воздержались, передает bbc.com

По данным агентства Франс-пресс, Россия несколько раз пыталась задержать голосование, пишет point.md

Постпредство России прокомментировало решение ЮНЕСКО по центру Одессы

Решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой было принято в обход правил процедуры под давлением Запада, сообщили в постоянном представительстве РФ при организации, сообщает РИА Новости

Ранее в среду в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия исторический центр Одессы был признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой, что, в частности, позволит властям Украины обращаться за международной технической и финансовой поддержкой для защиты объекта и для его восстановления.

"Решение о включении Одессы в ускоренном порядке в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, принято под давлением коллективного Запада в обход правил процедуры. Досье не выдерживает никакой критики, это не более, чем топорная компиляция материалов туристических сайтов", - сообщили в постоянном представительстве РФ при организации.

В постпредстве отметили, что нарушены основные критерии рассмотрения номинации, что подтверждает, что "номинация Одессы – очередная профанация", что "подорвало доверие ко всему Списку культурного наследия".
  • Вчера, 21:32
  • DTV
  • Просмотров: 33
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна