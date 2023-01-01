В рамках оптимизации системы среднего профессионального образования решено объединить бендерские учебные заведения в единый научно-образовательный центр.
Об этом говорилось 25 января на рабочем совещании Президента с министром просвещения, сообщает пресс-служба главы государства.
По словам министра просвещения ПМР Светланы Иванишиной, решено провести некоторые реорганизационные мероприятия. Речь идет об объединении бендерских учреждений среднего профессионального образования в единый научно-образовательный центр, о создании агропромышленного кластера на базе Тираспольского аграрно-технического колледжа им. М. В. Фрунзе (в него войдет и Слободзейский политехнический техникум), а также расширении перечня профессий Каменского политехнического техникума им. И. С. Солтыса.
«Задача – провести работу таким образом, чтобы данные учреждения работали на рынок нашей республики и готовили те профессии, которые востребованы на рынке труда», – отметила министр.
«Еще раз хочу отметить востребованность среднего специального образования в Приднестровье. После распада Советского Союза это направление было очень сильно поражено, в результате мы испытываем дефицит рабочих рук. Появляется много руководителей, юристов, психологов. Это тоже надо. Но производства должны работать и, помимо управленческого звена, должны быть рабочие коллективы. Оптимизация направлена на усиление этого кластера», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Президент говорил о значимости обновления и модернизации материально-технической базы техникумов, колледжей и училищ, отметив, что должно быть предусмотрено соответствующее финансирование. По словам Вадима Красносельского, приобретать надо как промышленное оборудование, соответствующее профилю подготовки специалистов, так и учебную литературу. Кроме того, Президент акцентировал внимание на необходимости создания комфортных условий для учебного процесса и проживания студентов учреждений СПО: внимание должно быть уделено учебным корпусам, столовым, общежитиям, спортивным и досуговым объектам.
«Помимо планов по оптимизации, мы должны думать об обеспечении доступности и удобства получения этого образования», – нацелил Президент, подчеркнув, что это важные аспекты, призванные заинтересовать молодежь и мотивировать ее к получению рабочих специальностей, востребованных на отечественном рынке труда.