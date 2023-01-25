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Швеция на вход, Турция на выход?

Швеция на вход, Турция на выход?

Заместитель председателя турецкой партии «Ватан» («Родина») Этхем Санджак заявил, что «выход из НАТО стал срочным и обязательным», так как «НАТО своими провокациями вынуждает нас предпринимать эти действия». Об этом 25 января сообщило новостное агентство Verelq, пишет eadaily.com

В данном контексте российский тюрколог Владимир Аватков отметил:

«По всей Турции продолжаются акции за выход из НАТО. Швеция же, как отмечает её руководство, ещё рассчитывает на возвращение к рабочему диалогу с Турцией по членству в НАТО. А США считают, что всё идёт нормально. Всё естественно. Швеция на вход, Турция на выход?»

Более того, Этхем Санджак прогнозирует выход страны из альянса уже в ближайшее время. Причём вину за происходящее он возложил на Брюссель:

«НАТО своими провокациями вынуждает нас так поступить. Они пытаются противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах».

Парламентские и президентские выборы в Турции, которые намечены на май, определят дальнейшую внешнюю и внутреннюю политику, в том числе и отношение к выходу страны из НАТО. Об этом напомнил Pravda.Ru ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований, историк Борис Долгов.

По его словам, первые сообщения о возможном разрыве связей Анкары с НАТО появились после сожжения Корана в Швеции. Эксперт напомнил, что в Стокгольме также поджигали чучело турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как пояснил специалист, все эти эпизоды связаны с действиями Курдской рабочей партии, признанной террористической в Турции.

«Всё это предполагает серьёзное снижение доверия Турции к НАТО. Я всё-таки думаю, что сейчас Анкара не пойдёт на заморозку своего членства в альянсе, хотя это возможно. Но нужно иметь в виду, что в мае в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. От них будет зависеть внутренняя и внешняя политика страны. Пока говорить о том, что Турция вот-вот выйдет из НАТО не приходится», — сказал собеседник издания.

На итоговое решение Анкары повлияют дальнейшие шаги со стороны Швеции и руководства Североатлантического альянса. Если Турция всё же пойдёт на выход из НАТО, ей придётся отказаться от преференций и выполнения обязательств в рамках альянса, заключил историк.

  • Вчера, 22:24
  • DTV
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