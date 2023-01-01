В ситуационном центре МВД итоги 2022 года подвело Управление уголовного розыска. Виталий Нягу поблагодарил сотрудников Управления и территориальных подразделений уголовного розыска и Управления ГАИ ПМР. Он обозначил направления, которым необходимо уделить внимание руководству и усилить по ним работу, а также осуществить мероприятия по устранению недостатков.
УУР: итоги оперативно-служебной деятельности в 2022 году
25 января, в ситуационном центре МВД итоги 2022 года подвело Управление уголовного розыска. Возглавил работу совещания министр внутренних дел. На встрече присутствовал замминистра-начальник криминальной милиции Сергей Сары, а также начальники отделов УУР.
Как передает пресс-центр МВД ПМР, анализируя итоги работы в минувшем году, начальник Управления уголовного розыска Иван Бахчеван отметил:
«В 2022 году по линии уголовного розыска по республике зарегистрировано 1939 преступлений, столько же, сколько и в предыдущем году. За отчётный период было совершено 20 убийств. Это на 8 больше, чем в 2021-м. Уменьшилось количество разбоев (-10) и грабежей (-15). Все они раскрыты. Лично сотрудниками Управления уголовного розыска МВД ПМР за 2022 год раскрыто 195 преступлений, из которых 33 – тяжкие, а 44 – особо тяжкие. В 2021-м УУР МВД ПМР было раскрыто 133 преступления».
На встрече также отмечалось, что в 2022-м было зарегистрировано 874 факта хищения имущества собственника, из них – 271 квартирная кража. Для сравнения, в 2021 году было зафиксировано 262 кражи из жилища. Почти 76 % преступлений, связанных с хищением имущества собственника, раскрыто.
Так, в августе задержана группа лиц, срезавших катализаторы с автомобилей. Осенью 2022-го задержан подозреваемый, который совершил ряд хищений из частных домовладений в Дубоссарах, и установлена подозреваемая в краже крупной суммы денег в с. Парканы.
Отмечая работу в сфере борьбы с НОН, начальник УУР добавил:
«В 2022-м зарегистрировано 317 материалов, отражающих факты незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Для сравнения, в позапрошлом году – 310 материалов. Сотрудниками криминальной милиции раскрыто 189 преступлений, связанных с НОН, сотрудниками милиции общественной безопасности – 25».
Виталий Нягу поблагодарил сотрудников Управления и территориальных подразделений уголовного розыска за службу, дал поручение проанализировать причины снижения процента раскрываемости преступлений по различным направлениям, а также осуществить мероприятия по устранению недостатков. В целом работу УУР в 2022 году министр внутренних дел оценил как удовлетворительную.
В Управлении ГАИ МВД ПМР подвели итоги работы за 2022 год
Результаты оперативно-служебной деятельности подразделения в присутствии министра внутренних дел Виталия Нягу, первого заместителя министра Андрея Барабаша, руководителей территориальных ОГАИ озвучил начальник Управления Госавтоинспекции МВД Андрей Байзан.
Говоря о показателях аварийности по итогам прошлого года, начальник УГАИ отметил:
«За 12 месяцев 2022 года в республике произошло 133 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 17 человек погибли и 172 получили травмы различной степени тяжести. Это, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, на 2 аварии меньше. Число погибших снизилось на одного человека. Пострадавших – больше на 2».
Основные виды аварий: наезд на пешеходов – 48 случаев (36 %), столкновение транспортных средств – 41 ДТП (или 31 %) и наезд на препятствие – 23 аварии (17 %). Большинство ДТП (88 %) произошли по вине водителей. Основные причины дорожно-транспортных происшествий: нарушение правил маневрирования, правил проезда пешеходных переходов и управление авто в состоянии опьянения.
«По итогам 2022-го сотрудниками ГАИ выявлено 70 305 административных правонарушений, что на 248 больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Задержано 915 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 79 – находились за рулём в опьянении наркотическом. За 12 месяцев прошлого года задержано и доставлено в ОВД за различные правонарушения 728 человек, раскрыто 187 преступлений, задержано 111 лиц, находившихся в розыске, из них 17 уголовных преступников, – сказал начальник Управления ГАИ МВД ПМР. – Территориальными подразделениями РРЭО УГАИ МВД ПМР было зарегистрировано больше 23 тысяч транспортных средств, выдано почти 49 тысяч свидетельств о регистрации ТС. По итогам 2022 года водительские удостоверения выданы 19 670 гражданам».
Подводя итоги совещания, руководитель УГАИ отметил, что при достаточно непростой ситуации с аварийностью на дорогах, по итогам 2022 года удалось добиться снижения тяжести последствий при ДТП, в сравнении с позапрошлым годом.
Глава ведомства, подводя итоги встречи, отметил, что за каждой цифрой стоит жизнь и здоровье наших граждан. Виталий Нягу обозначил направления, которым необходимо уделить внимание руководству Управления ГАИ и усилить по ним работу. Учитывая непростые условия, в которых несут службу сотрудники ГАИ, объём функционала, возложенный на личный состав, министр поблагодарил дорожных стражей порядка за проделанный труд и удовлетворительно оценил работу подразделений ГАИ по итогам 2022 года.