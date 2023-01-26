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В правительстве Молдовы утвердили новый состав делегации Молдовы в Объединенной контрольной комиссии

В правительстве Молдовы утвердили новый состав делегации Молдовы в Объединенной контрольной комиссии

Молдавское Правительство изменило состав делегации Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) для усиления ее возможностей по многосторонней поддержке процесса приднестровского урегулирования.

Соответствующее решение кабмин принял на заседании в среду.

Молдавскую делегацию в ОКК возглавит Александру Фленкя, советник в области политики реинтеграции страны в кабмине, сообщает sputniknews.ru.

Также в состав комиссии войдут: Василий Ставер, Станислав Шереметов и Василий Оларь (представители Минобороны, а также исполняющий обязанности заместителя начальника Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД РМ Артур Чорбэ.

Делегация Молдовы в ОКК действует на основании положения, утвержденного правительством третьего октября 2011 года, и призвана осуществлять постоянный мониторинг ситуации в Зоне безопасности, вмешиваться в проблемы, связанные с работой миротворческого механизма, обеспечением порядка и безопасности граждан в регионе.
  • Сегодня, 09:46
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