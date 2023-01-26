Молдавское Правительство изменило состав делегации Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) для усиления ее возможностей по многосторонней поддержке процесса приднестровского урегулирования.
Соответствующее решение кабмин принял на заседании в среду.
Молдавскую делегацию в ОКК возглавит Александру Фленкя, советник в области политики реинтеграции страны в кабмине, сообщает sputniknews.ru.
Также в состав комиссии войдут: Василий Ставер, Станислав Шереметов и Василий Оларь (представители Минобороны, а также исполняющий обязанности заместителя начальника Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД РМ Артур Чорбэ.
Делегация Молдовы в ОКК действует на основании положения, утвержденного правительством третьего октября 2011 года, и призвана осуществлять постоянный мониторинг ситуации в Зоне безопасности, вмешиваться в проблемы, связанные с работой миротворческого механизма, обеспечением порядка и безопасности граждан в регионе.