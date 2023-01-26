Российский исполнитель SHAMAN избавился от дредов и анонсировал выход дебютного альбома, сообщает gazeta.ru
Исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в конце февраля выпустит свой первый альбом. Об этом сообщает ТАСС.
В альбом войдут его хиты «Я русский» и «Встанем», а также песня «Мы», где звучат голоса российских военнослужащих, записанные во время благотворительного концерта в Луганске. Новые песни с альбома войдут в новую концертную программу артиста.
Также 26 января SHAMAN выпустил клип «Исповедь», в котором предстал в новом образе — без дредов. По сюжету клипа, юноша приходит в церковь и просит священника отстричь ему дреды. По словам музыканта, в «Исповеди» он рассказал о том, что происходит у него на душе, поделился переживаниями.
Премьера новой концертной программы состоится на сольных выступлениях SHAMAN 2 и 3 марта в большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, а также 9 и 13 марта в «Крокус сити холле» в Москве.
Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, запустил свой авторский проект в 2020 году. Артист выступает на сцене с четырехлетнего возраста, получил три музыкальных образования, включая Российскую академию музыки им. Гнесиных, участвовал в телешоу "Голос" и "Фактор А". Известность Shaman получил благодаря интернету. Его песня "Встанем", выпущенная 23 февраля прошлого года, быстро попала в тренды соцсетей. В августе исполнитель выступил на XV юбилейном международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"