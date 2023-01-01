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Молдавские банки побили рекорд по показателям прибыли в 2022 году

Молдавские банки побили рекорд по показателям прибыли в 2022 году

Согласно данным, опубликованным Национальным банком Молдовы (НБМ), 11 банков получили чистую прибыль в размере около 3,66 млрд леев в 2022 г., что почти на 60% больше, чем в 2021 г., и примерно в 2,4 раза больше, чем в 2020 г.

Речь идет об очередном рекорде молдавской банковской системы. Данные НБМ показывают, что все банки увеличили свою прибыль, кроме одного - Comerţbank, который зафиксировал снижение примерно на треть, сообщает mold-street.com

Наибольший рост прибыли показал BCR Chişinău (дочерняя компания BCR/Erste Grup) - в 5,3 раза, до 131,71 млн леев.

Крупнейший банк Maib укрепил свои лидирующие позиции на рынке, получив прибыль более 1,14 млрд леев, что на 58% больше, чем в 2021 году.

На втором месте Moldindconbank с прибылью 900,7 млн леев, что на 25,7% больше. Два финансовых учреждения получили в 2022 году около 56% всей прибыли банковской системы, и эта доля уменьшилась примерно на 6 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом.

С другой стороны, Victoriabank удалось увеличить свою прибыль в прошлом году в 2,3 раза до 641,78 млн леев.

Прибыль OTP Bank (ранее Mobiasbancă) увеличилась на 48,4% в 2022 г. по сравнению с 2021 г. и выросла до 402,7 млн леев.

Благодаря увеличению прибыли в 5,3 раза в 2022 году BCR поднялась на 5 позицию в этом списке.

На шестом месте Fincombank с прибылью 116,2 млн леев, рост 53,9%.

По сравнению с 2021 г. на 29,3% увеличил прибыль Procreditbank, который при уровне 101,36 млн леев занимает 7 место.

Двукратный рост прибыли зафиксирован у Energbank - до 101,4 млн леев.

Данные, опубликованные НБМ, свидетельствуют, что только три банковских учреждения имели прибыль менее 100 млн леев в прошлом году: Eximbank – 67,1 млн леев (+2,7 раза), Eurocreditbank – 34,51 млн леев (+70%) и Comerţbank – 12,73 млн леев (-31%).

В отчете НБМ также указано, что в 2022 г. доходы банков Республики Молдова составили около 8,85 млрд леев, увеличившись более чем на 50% (3,7 млрд леев) по сравнению с 2021 г.
  • Сегодня, 16:04
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