Dnestr.TV

 
0

Турецкие плавучие электростанции запитают Украину из Дуная

Турецкие плавучие электростанции запитают Украину из Дуная
фото: karpowership.com.

Турецкие плавучие электростанции разместят в портах Румынии или Молдовы, чтобы поставлять электроэнергию на Украину. Раньше компания из Турции обсуждала возможность размещения у Одессы, но требовала гарантий безопасности. Предлагаемая сегодня для Европы цена электроэнергии с плавучих электростанций на 50% дороже биржевой цены.

Karpowership подписала меморандум о намерениях с «Энергетической компанией Украины» (ЭКУ) на поставку для Украины плавучих электростанций общей мощностью 500 МВт, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на турецкую компанию, пишет eadaily.com

«Допускается размещение плавучих электростанций в портах Молдовы и Румынии и подача электроэнергии в украинские сети через эти страны. Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдовы по реализации данного решения», — пишет агентство.

Меморандум о взаимопонимании предполагает, что плавучие электростанции начнут оперативно поставлять электроэнергию в распределительную сеть Украины. Сама компания заявляет, что может мобилизовать суда в течение одного месяца.

Еще в декабре член правления Karpowership по коммерческим вопросам Зейнеп Харези сказала Nikkei, что компания обсуждает с руководством Одессы и «Укрэнерго» установку трех судов рядом с Одессой мощностью 300 МВт. Она оценивала, что суда смогут обеспечить электроэнергией миллион домохозяйств. По словам Зейнеп Харези, как только стороны согласуют технические и коммерческие аспекты, необходимо будет получить гарантии безопасности судов.

«Я думаю, нам необходимо получить зеленый свет от ООН с такими же исключениями, какие предоставляются по зерновой сделке. В зависимости от согласований мы можем все сделать до конца года, так как суда есть и нам понадобится три недели, чтобы их установить и подключить», — сказала представитель Karpowership.

Очевидно, гарантии безопасности турецкая компания получить не смогла. Поэтому вместо Одессы суда разместят в дунайских портах Румынии и Молдовы, которые находятся всего в нескольких километрах от границы с Украиной.

Karpowership предоставляет суда, которые вырабатывают электроэнергию на газе или мазуте. Поэтому немаловажную роль будет играть и цена топлива. В сегодняшнем пресс-релизе о перспективах работы судов на страны ЕС в Karpowership заявили, что могут обеспечить производство по цене примерно 25 евроцентов за КВт-ч или 250 евро за МВт-ч. Это достаточно высокая цена даже для стран Северо-Западной Европы. По данным NordPool, цена оптовой электроэнергии для региона с поставкой на завтра составляет 26 января примерно 170 евро за МВт-ч. В самой Украине на энергетической бирже электроэнергией для промышленности торгуют на этой неделе по 99 евро за МВт-ч.

Мощность привлеченных для Украины турецких плавучих электростанций составит половину мощности каждого энергоблока Запорожской АЭС. После ударов Российской армии по энергосистеме Украины дефицит мощности достигает 50% — 5−8 ГВт.

  • Сегодня, 16:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна