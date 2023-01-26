Турецкие плавучие электростанции разместят в портах Румынии или Молдовы, чтобы поставлять электроэнергию на Украину. Раньше компания из Турции обсуждала возможность размещения у Одессы, но требовала гарантий безопасности. Предлагаемая сегодня для Европы цена электроэнергии с плавучих электростанций на 50% дороже биржевой цены.
Karpowership подписала меморандум о намерениях с «Энергетической компанией Украины» (ЭКУ) на поставку для Украины плавучих электростанций общей мощностью 500 МВт, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на турецкую компанию, пишет eadaily.com
«Допускается размещение плавучих электростанций в портах Молдовы и Румынии и подача электроэнергии в украинские сети через эти страны. Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдовы по реализации данного решения», — пишет агентство.
Меморандум о взаимопонимании предполагает, что плавучие электростанции начнут оперативно поставлять электроэнергию в распределительную сеть Украины. Сама компания заявляет, что может мобилизовать суда в течение одного месяца.
Еще в декабре член правления Karpowership по коммерческим вопросам Зейнеп Харези сказала Nikkei, что компания обсуждает с руководством Одессы и «Укрэнерго» установку трех судов рядом с Одессой мощностью 300 МВт. Она оценивала, что суда смогут обеспечить электроэнергией миллион домохозяйств. По словам Зейнеп Харези, как только стороны согласуют технические и коммерческие аспекты, необходимо будет получить гарантии безопасности судов.
«Я думаю, нам необходимо получить зеленый свет от ООН с такими же исключениями, какие предоставляются по зерновой сделке. В зависимости от согласований мы можем все сделать до конца года, так как суда есть и нам понадобится три недели, чтобы их установить и подключить», — сказала представитель Karpowership.
Очевидно, гарантии безопасности турецкая компания получить не смогла. Поэтому вместо Одессы суда разместят в дунайских портах Румынии и Молдовы, которые находятся всего в нескольких километрах от границы с Украиной.
Karpowership предоставляет суда, которые вырабатывают электроэнергию на газе или мазуте. Поэтому немаловажную роль будет играть и цена топлива. В сегодняшнем пресс-релизе о перспективах работы судов на страны ЕС в Karpowership заявили, что могут обеспечить производство по цене примерно 25 евроцентов за КВт-ч или 250 евро за МВт-ч. Это достаточно высокая цена даже для стран Северо-Западной Европы. По данным NordPool, цена оптовой электроэнергии для региона с поставкой на завтра составляет 26 января примерно 170 евро за МВт-ч. В самой Украине на энергетической бирже электроэнергией для промышленности торгуют на этой неделе по 99 евро за МВт-ч.
Мощность привлеченных для Украины турецких плавучих электростанций составит половину мощности каждого энергоблока Запорожской АЭС. После ударов Российской армии по энергосистеме Украины дефицит мощности достигает 50% — 5−8 ГВт.