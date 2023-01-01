Поправки в Уголовный Кодекс РМ, которые предполагают наказание за сепаратизм, не коснутся местных публичных администраций, неправительственных организаций и фирм зарегистрированных в Приднестровье. Представитель Службы информации и безопасности (СИБ) Раду Фрижа разъяснил цели поправок на публичных слушаниях 26 января, передаёт newsmaker.md
Фрижа подчеркнул, что под понятие «антиконституционный элемент» попадают «квази-институты власти, например, правительство, парламент (прим. непризнанной ПМР)», а не местные администрации и мирные организации.
«Я читал в прессе и слышал разговоры о том, что под положения закона будут попадать мэрии в Приднестровье, неправительственные организации или какие-то фирмы зарегистрированные в Приднестровье. Это не так. У нас нет цели санкционировать „гражданские“ структуры», — объяснил Фижа.
Напомним, 22 декабря парламент уже принял в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые вводят понятия «антиконституционный субъект», «Незаконная информационная структура» и «Серьезная угроза в адрес безопасности Республики Молдова».
Поправки предполагают наказание за создание незаконной информационной структуры, призывы к сепаратизму, а также за установление и поддержание связи с иностранным государством, иностранной организацией или их представителями в целях шпионажа и измене родине.
Власти Приднестровья потребовали разъяснений от Кишинева и заявили, что закон существенно повлияет на переговорный процесс. В бюро по реинтеграции Молдовы отметили, что закон переговорам не помешает, пишет newsmaker.