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Билл Гейтс назвал украинское правительство одним из худших в мире

Билл Гейтс назвал украинское правительство одним из худших в мире

Основатель Microsoft и Windows американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что правительство Украины является одним из худших в мире, к несчастью для народа этой страны.

Столь крамольную для гражданина США мысль он высказал в ходе интервью на Youtube-канале издания Australians vs. The Agenda, передаёт aif.ru

Предприниматель подчеркнул, что на самом деле вся власть на Украине контролируется «несколькими богатыми людьми».

«Украинское правительство — одно из худших в мире… Коррумпированное, контролируемое несколькими богатыми людьми. Действительно, к несчастью для народа Украины», — констатировал Гейтс.

При этом, не менее интересна и вторая часть тирады про дела на Украине. Миллиардер заявил, что все эти напасти для украинского народа закончатся после спецоперации, пишет eadaily.com

«Всё исправится после окончания войны, ведь Украина — это зерновые закрома Европы», — туманно высказался Гейтс.

Так и осталось непонятным, что он имел в виду. То ли, по его мнению, после «победы над Россией» киевские чиновники вдруг очистятся от скверны и станут святыми. То ли режим в Киеве падет в результате военного поражения, и все коррупционеры сгинут или сбегут.

А может Билл Гейтс считает, что никакой разницы и нет. В конце концов, какая разница, с кем именно придется договариваться Европе, чтобы иметь доступ к тем самым закромам.

Отметим, что ранее о невероятной коррумпированности киевских властей заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Правда она настроена пессимистичнее Гейтса, так как считает, что «военный конфликт с Россией не изменит этого».

  • Сегодня, 19:54
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