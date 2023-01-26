Основатель Microsoft и Windows американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что правительство Украины является одним из худших в мире, к несчастью для народа этой страны.
Столь крамольную для гражданина США мысль он высказал в ходе интервью на Youtube-канале издания Australians vs. The Agenda, передаёт aif.ru
Предприниматель подчеркнул, что на самом деле вся власть на Украине контролируется «несколькими богатыми людьми».
«Украинское правительство — одно из худших в мире… Коррумпированное, контролируемое несколькими богатыми людьми. Действительно, к несчастью для народа Украины», — констатировал Гейтс.
При этом, не менее интересна и вторая часть тирады про дела на Украине. Миллиардер заявил, что все эти напасти для украинского народа закончатся после спецоперации, пишет eadaily.com
«Всё исправится после окончания войны, ведь Украина — это зерновые закрома Европы», — туманно высказался Гейтс.
Так и осталось непонятным, что он имел в виду. То ли, по его мнению, после «победы над Россией» киевские чиновники вдруг очистятся от скверны и станут святыми. То ли режим в Киеве падет в результате военного поражения, и все коррупционеры сгинут или сбегут.
А может Билл Гейтс считает, что никакой разницы и нет. В конце концов, какая разница, с кем именно придется договариваться Европе, чтобы иметь доступ к тем самым закромам.
Отметим, что ранее о невероятной коррумпированности киевских властей заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Правда она настроена пессимистичнее Гейтса, так как считает, что «военный конфликт с Россией не изменит этого».