Памятник Александру Пушкину у центральной городской библиотеки Тирасполя, как и другие памятники искусства, хотят включить в госреестр культурного наследия. Внести поправки в профильный закон предложило Правительство. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Верховный Совет.
Документ изучили депутаты Комитета по образованию, науке и культуре на своем онлайн-заседании. По действующему законодательству памятники искусства пока не могут быть взяты под государственную охрану, поясняет пресс-служба парламента.
«В Единый государственный реестр включаются объекты, дата создания которых известна и составляет не менее 40 лет. Однако у ряда объектов (прежде всего это памятники искусства) отсутствует информация о датировке. По выявленным объектам мы предлагаем, что дата создания может быть менее 40 лет», – отметила начальник управления историко-культурного наследия госслужбы по культуре Марина Кашлева.
Депутаты профильного комитета одобрили поправки в Закон «О недвижимых объектах культурного наследия». В ближайшее время законопроект рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании Верховного Совета.