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Таможенники отчитались о работе в 2022 году

Таможенники отчитались о работе в 2022 году

Руководство государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР осуществило анализ эффективности деятельности региональных таможен в 2022 году.

Начальники таможен представили на онлайн-конференции отчёты о работе по всем направлениям,сообщает пресс-служба ГТК ПМР

Год для таможенной сферы стал по известным причинам особенным – полностью закрылась логистика грузов со стороны Украины и возрос трафик товаров на молдо-приднестровском участке границы. Перераспределение приднестровских внешнеторговых потоков не могло не отразиться на уровне напряжённости на таможенных пунктах пропуска, а также на таможенной статистике в разрезе таможен.

В традиционно активных зонах деятельности Тираспольской и Рыбницкой таможен наблюдается определённый спад, в Бендерской и Дубоссарской таможнях – наоборот, прирост в сравнении с 2021 годом.

Товарооборот на бендерском направлении увеличился почти на 16% и составил более 90 млн долл. США. На дубоссарском участке рост составил 52% (более 30 млн долл.). Показатели в зоне деятельности Тираспольской таможни снизились на 21% (более 157 млн долл.) и Рыбницкой – минус 46% (более 18 млн долл. США).

Соответственно изменились в сравнении с 2021 годом показатели отчислений таможенных платежей в республиканский бюджет. В целом по таможенному ведомству данная сумма уменьшилась на 7%, составив более 849 млн рублей. В том числе зафиксировано снижение на 9% взысканной ввозной таможенной пошлины, на 8% – по статье «акцизный сбор».

Председатель ГТК Валентин Грабко по итогам рабочего совещания дал поручения в части усиления контроля над транспортными средствами, перемещающимися через таможенные пункты пропуска, в том числе за сроками действия виньет на транспортные средства, не зарегистрированные в ПМР и находящиеся на учёте в иностранных государствах.

Инспекторам постовой службы необходимо внимательнее относиться к товарам для личного пользования, которые перемещают граждане через границу. Данная категория товаров входит в зону риска, поскольку нередки случаи, когда под видом «для личного пользования» провозятся явно коммерческие партии.

Контроль за экспортом из Приднестровья полезных ископаемых и леса также должен оставаться на высоком уровне, с применением дополнительных мер досмотра и выборочного взвешивания.

Начальникам таможен рекомендовано также обратить внимание на эффективность контроля со стороны инспекторов ОФК, особенно – во время досмотров грузов. Важной составляющей таможенного контроля остаётся проверка правильности классификации декларируемых товаров, поскольку от этого напрямую зависят поступления в республиканский бюджет.

Кроме того, председатель ГТК нацелил таможенников на максимальное содействие участникам ВЭД (особенно индивидуальным предпринимателям) путём консультирования и информирования по вопросам таможенного законодательства. При любых контактах с гражданами должны соблюдаться нормы служебной этики.

Валентин Грабко поблагодарил руководство таможен и личные составы за работу, проделанную в 2022 году.
  • Сегодня, 21:30
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