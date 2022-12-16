Dnestr.TV

 
0

За второе полугодие 2022 года в Зоне безопасности было изъято 2 123 единицы оружия и боеприпасов

За второе полугодие 2022 года в Зоне безопасности было изъято 2 123 единицы оружия и боеприпасов

За второе полугодие 2022 года в Зоне безопасности было изъято 2 123 единицы оружия и боеприпасов. Об этом говорится в отчёте Объединённого военного командования, который был представлен 26 января на заседании Объединённой контрольной комиссии.

Среди изъятого оружия: пистолет СZ-99 югославского производства, спортивный пневматический пистолет ИЖ-55, обрез охотничьего ружья, а также кустарно изготовленные винтовка и ружье, передаёт novostipmr.com

Ассортимент изъятых боеприпасов куда обширнее. Одних винтовочных патронов образца 1908 года калибра 7,62 миллиметра в пулемётных лентах изъято 1 540 штук. Автоматных патронов калибра 5,45 миллиметра набралось 335 штук, пистолетных (к пистолетам ПМ и ТТ) – полсотни.

В числе изъятого: ракета «Алазань», авиабомба, фаустпатрон, два 300-миллиметровых реактивных снаряда, дне немецкие противотанковые мины времён Великой Отечественной войны, 5 миномётных мин различных калибров, 5 артиллерийских снарядов, 2 выстрела к гранатомету, 19 различных гранат.

«Проделана достаточно большая работа как правоохранительными органами сторон, так и соответствующими подразделениями министерств обороны Молдовы и Приднестровья, соответствующими подразделениями Миротворческих сил, - отметил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. – Мы по-прежнему создаём условия, чтобы в Зоне безопасности было как можно меньше угрозы от этих взрывных устройств и боеприпасов».

  • Сегодня, 21:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • Гражданам Молдовы для въезда в Румынию с 2023 года потр ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • Гражданам Молдовы для въезда в Румынию с 2023 года потр ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна