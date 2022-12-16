За второе полугодие 2022 года в Зоне безопасности было изъято 2 123 единицы оружия и боеприпасов. Об этом говорится в отчёте Объединённого военного командования, который был представлен 26 января на заседании Объединённой контрольной комиссии.
Среди изъятого оружия: пистолет СZ-99 югославского производства, спортивный пневматический пистолет ИЖ-55, обрез охотничьего ружья, а также кустарно изготовленные винтовка и ружье, передаёт novostipmr.com
Ассортимент изъятых боеприпасов куда обширнее. Одних винтовочных патронов образца 1908 года калибра 7,62 миллиметра в пулемётных лентах изъято 1 540 штук. Автоматных патронов калибра 5,45 миллиметра набралось 335 штук, пистолетных (к пистолетам ПМ и ТТ) – полсотни.
В числе изъятого: ракета «Алазань», авиабомба, фаустпатрон, два 300-миллиметровых реактивных снаряда, дне немецкие противотанковые мины времён Великой Отечественной войны, 5 миномётных мин различных калибров, 5 артиллерийских снарядов, 2 выстрела к гранатомету, 19 различных гранат.
«Проделана достаточно большая работа как правоохранительными органами сторон, так и соответствующими подразделениями министерств обороны Молдовы и Приднестровья, соответствующими подразделениями Миротворческих сил, - отметил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. – Мы по-прежнему создаём условия, чтобы в Зоне безопасности было как можно меньше угрозы от этих взрывных устройств и боеприпасов».