Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление политика в соцсети Truth Social.
Трамп считает, что конфликт на Украине не возник бы, если бы он был президентом США. Но даже сейчас он мог бы договориться о его прекращении всего за сутки, пишет aif.ru
Ранее бывший американский президент не раз предупреждал, что конфликт на Украине может приобрести мировой масштаб.
После решения западных стран передать танки Киеву Трамп призвал остановить «этот безумный конфликт». Он заявил, что такие действия могут спровоцировать ядерную войну. Экс-президент добавил, что остановить конфликт «так просто».