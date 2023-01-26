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Формат «5+2» должен сохраниться, отмечают в Посольстве РФ в Молдове

Формат «5+2» должен сохраниться, отмечают в Посольстве РФ в Молдове

Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Как сообщили в бюро реинтеграции, стороны обсудили мирное урегулирование приднестровского конфликта, а также переговоры между Кишиневом и Тирасполем.

Во время встречи с дипломатом Серебрян подчеркнул намерение Кишинева найти мирное решение приднестровского вопроса в рамках суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Также Серебрян и Васнецов обменялись мнениями о переговорах между Кишиневом и Тирасполем, наметив во второй половине февраля новую рабочую встречу политических представителей,сообщает newsmaker.md

Также Серебрян поднял тему ситуации в Зоне безопасности, сообщив о случае избиения и задержания представителями приднестровских силовых структур подростка из села Хаджимус.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по тематике приднестровского урегулирования с учетом динамики региональной ситуации. Собеседники отметили важность сохранения формата «5+2» в качестве безальтернативной многосторонней диалоговой площадки", -сообщается на сайте Посольства Российской Федерации в Республике Молдова

Напомним, что переговорный формат «5+2», в состав которого входят: Приднестровье, Молдова, Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и США - не работает с конца 2019 года. Приднестровская сторона не раз заявляла о необходимости его активизации.

  • Сегодня, 09:56
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