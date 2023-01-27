С 2006 года 27 января отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Соответствующее решение принято Генассамблеей ООН в ноябре 2005-го. Дата выбрана неслучайно: в этот день 1945 года советскими войсками были освобождены узники нацистского концентрационного лагеря Освенцим-Биркенау.
Приднестровцы традиционно присоединялись к памятным мероприятиям, но в официальном календаре дата была зафиксирована только в 2017-м: указом Президента ПМР Вадима Красносельского было внесено соответствующее дополнение в Закон «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ПМР».
В 2018-м в Тирасполе открыли памятник невинно убиенным в годы фашисткой оккупации города Тирасполя 1941-1945 гг. – так гласит надпись на мраморной плите, увенчанной шестиконечной звездой.
Ежегодно здесь проходят памятные мероприятия. Сегодня тоже вспоминали погибших от рук нацистов.
В Тирасполе, по разным оценкам, уничтожено от полутора до трех тысяч лиц еврейской национальности. Проживающих в городе евреев в сентябре 1941 года массового расстреляли в районе суклейского карьера. В Рыбнице погибли 1300 человек, в Каменке – порядка пяти сотен, в Дубоссарах исключительно из-за национальной принадлежности уничтожено 18 тысяч человек. Всего на приднестровской земле в годы нацистского безумия были бесчеловечно оборваны жизни 40 тысяч евреев. Память всех жертв Холокоста почтили минутой молчания.
Цветы от имени всего приднестровского народа, почитающего прошлое, сколь бы страшными ни были его события, возложил к памятнику Президент ПМР Вадим Красносельский, сообщает пресс-служба главы государства.
Участие в церемонии также приняли руководители органов государственной власти и управления республики, члены общественных организаций. Самое многочисленное представительство – еврейского общинного благотворительно-культурного центра «Хэсэд».
Траурные мероприятия проходят сегодня по всему Приднестровью. Цветы возлагают к памятникам, установленным в разных городах в память о жертвах Холокоста.