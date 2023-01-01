Президиум РОД «Союз молдаван Приднестровья» : "Мы сердечно поздравляем всех молдаван Приднестровья с юбилеем, желаем всем здоровья, мира и добра!
Образованное 27 января 1993 года РОД «Союз молдаван Приднестровья» на сегодняшний день является одним из самых массовых общественных движений в республике. Организация не просто заняла свою общественно-политическую нишу в жизни республики, а с первых дней проявилась с завидной активностью в жизни молодого государства. Решение об образовании республиканского общественного движения стало ответной реакцией на всплеск румынского национализма в Молдове, инструментом, призванным защитить молдавский язык, культурно-исторические ценности молдавского народа. С первых дней существования союз сумел сплотить и объединить людей самых разных взглядов и убеждений, работающих на благо родного Приднестровья, на укрепление его духовного и нравственного суверенитета.
Во время военной агрессии Молдовы против нашей республики в 1990-92 годах представители Союза молдаван были в первых рядах её защитников, принимали деятельное участие в решении вопросов укрепления государственности и суверенитета ПМР, её международного признания, а также прорыва информационной блокады и сохранения родного языка.
Структура организации
Союз молдаван Приднестровья был учреждён в декабре 1992 года. Официальную регистрацию РОД получило 27 января 1993 года. Это заслуга небольшой группы активистов во главе с Василием Никитовичем Яковлевым, который стоял у истоков создания Приднестровской Молдавской Республики и написания первой Конституции. Был первым ректором ПГУ им. Т. Г. Шевченко. Первым председателем Союза молдаван Приднестровья на первом съезде в декабре 1992 была избрана Галина Феофановна Шарманова. Большой вклад в развитии нашей организации внес Валериан Андреевич Тулгара, возглавивший организацию более 15 лет.
На сегодняшний день в РОД «Союз молдаван Приднестровья» входят более 200 тысяч человек, говорящих на молдавском языке, да и просто людей, считающих себя частью молдавской этнической культуры. При союзе действует президиум, который избирается съездом организации. Созывается он один раз в семь лет, и именно президиум согласно уставу избирает председателя. Помимо головного центра, расположенного в Тирасполе, во всех городах и районах республики функционируют филиалы союза. Сегодня РОД «Союз молдаван Приднестровья» — это более 200 тысяч человек, его филиалы работают во всех городах и районах, участвуют в мероприятиях по сохранению исконного языка и культуры молдаван. В Приднестровье живут люди разных национальностей, и мы, молдаване, с ними вместе.
Мы проводим различные конференции культурного и научно-практического назначения, издаем книги, брошюры. Основоположники нашего союза стояли у истоков создания в июле 1994 года республиканской газеты «Адевэрул нистрян», которая является единственным изданием в мире на молдавском языке на исконно кириллической графике и постоянным рупором деятельности нашей организации.
Проблем в деятельности союза немало, и одна из них – обеспечение учебниками учащихся молдавских школ, которые необходимо издавать самостоятельно, поскольку молдавский язык на кириллической графике сохранился только в Приднестровье. Президент Вадим Красносельский поручил обеспечить молдавские школы необходимой учебной литературой. При ПГУ им. Т. Г. Шевченко успешно работает научно-исследовательская лаборатория «Факла», которой руководит заместитель председателя РОД «Союз молдаван Приднестровья» Дарина Афанасьевна Габужа. Несмотря на материальные трудности, продолжают выходить книги: словари, детские сказки и другие произведения приднестровских авторов, классическая литература на официальных языках Приднестровья. Усилиями сотрудников НИЛ переработан режим орфографической графики молдавского языка. Есть уверенность, что все разработанные и обновленные учебники будут переизданы в ближайшее время.
Цели и задачи
Первоочередными задачами общественного движения были и остаются защита, сохранение и развитие культуры молдавского народа, его национальных обычаев и традиций. Важнейшим направлением является сохранение молдавского языка на кириллической графике. Сегодня Приднестровская Молдавская Республика – единственная страна в мире, где молдавский язык, на котором общаются более 30% населения, не только сохранён на его исконной основе, но и Конституцией ПМР ему присвоен статус официального.
Активная деятельность
При поддержке Российской Федерации был построен детский сад «Бубуруза» в составе молдавского теоретического лицея-комплекса в рамках гуманитарной помощи Российской Федерации Приднестровью по линии АНО «Евразийская интеграция», открыта молдавская школа в селе Ташлык Григориопольского района.
«Натиск на Восток: агрессивный румынизм с начала XX века по настоящее время»
Среди книг, изданных в Приднестровье при участии Союза молдаван Приднестровья, особо стоит выделить появившийся в 2011 году труд «Натиск на Восток: агрессивный румынизм с начала XX века по настоящее время» под редакцией профессора истории Николая Вадимовича Бабилунги, в соавторстве с Сергеем Санду - известным приднестровским журналистом. Эта книга представляет собой уникальный сборник исторических статей, документов и воспоминаний очевидцев: молдаван, русских, украинцев и евреев, пострадавших в результате агрессивной политики Румынии на территориях Украины, Молдовы, Приднестровья и России в 1918-1940-х годах и особенно в 1941-1944 годах прошлого века.
В настоящее время в Приднестровской Молдавской Республике молдаване составляют более трети населения, что делает союз одной из наиболее массовых и влиятельных общественных организаций. Движение активно поддерживает связи с другими национальными общинами и общественными организациями республики - в частности, с русскими и украинскими, также сотрудничает с Молдавской общиной Курской области Российской Федерации. Другая история…
Сохранение в Приднестровской Молдавской Республике исконных языка и культуры молдаван многого стоит, особенно в условиях, когда в соседней Молдове идёт массированная атака на молдаван и вымывается всё молдавское. Теперь, оказывается, и не было такого языка – молдавского, и не должно быть такой нации – молдаване. Но так полагают румынские националисты за Днестром и Прутом, а мы, молдаване Приднестровья, а также, уверены, и в соседней Молдове, считаем по-иному: молдавскому языку и культуре быть всегда. Самый главный постулат нашего движения – мы МОЛДАВАНЕ. В соседней Молдове практически всякое молдавское местному населению уже чуждо. Там фактически нет молдавского языка. Нет молдавского народа. Сплошь и рядом румыны. Западные соседи хотят изменить Конституцию, чтобы государственным языком Республики Молдова стал румынский. Но мы не можем забыть свою историю и в очередной раз заявляем на весь мир, что мы – молдаване и будем ими всегда. Сохраняя культуру
Ежегодно по линии Союза молдаван проводится большое количество мероприятий, посвященных культуре и письменности. Среди них: «Осеннее перо» - конкурс молодых писателей; фестиваль искусств и народного творчества «Мэрцишор» ежегодно с 1 по 10 марта; ярмарка «Мэрцишор», почитают молдаване Приднестровья и все новогодние праздники в исконно национальном колорите и многое другое.
Приднестровское трехъязычье
Несмотря на непростую ситуацию вокруг нашей республики, мы должны гарантировать гражданам Приднестровья право на функционирование и развитие родного языка не на бумаге, а в реальности. Для устойчивого развития приднестровской государственности важно полноценное функционирование всех трех официальных языков республики. Молдавский язык в том виде, в котором он существует в Приднестровье, — это уникальное явление, это наше достояние, это ценность общемирового масштаба.
Союз молдаван не одинок: с 2018 года мы в составе Общеприднестровского народного форума. В 2019 году заключили договор о сотрудничестве с национальной общиной молдаван города Курск из России. Налажена должная система взаимодействия с органами государственной власти республики - прежде всего с теми министерствами и ведомствами, которые отвечают за сохранение и развитие молдавского языка. Невозможно переоценить деятельность председателей филиалов организации в городах и районах Приднестровья, которые своей работой способствуют осуществлению главной цели общественного движения – сохранению молдавского языка на исконно кириллической графике и молдавской культуры: Агриппины Лукаш (г. Каменка), Василия Дзенган (г. Дубоссары), Натальи Думитрашко (г. Григориополь), Ларисы Какарчан (г. Слободзея), Валентины Никулай (г. Рыбница), Светланы Галбен (г. Бендеры), Дарины Габужи, Галины Ищенко и Галины Гурски (г. Тирасполь).
В день 30-й годовщины создания молдавской национальной организации можно смело сказать, что мы сумели отстоять и сохранить молдавский язык на кириллице. Сила приднестровского народа – в сплочённости и любви к родной земле, и никакие языковые различия не станут препятствием для созидательной жизни. РОД «Союз молдаван Приднестровья» будет и впредь активным проводником идей сохранения молдавского народа как этноса, его истории и культуры".