Встреча прошла за круглым столом в госадминистрации Бендер. В разговоре приняли участие депутаты местного и Верховного советов, городского Общественного совета и руководство города, сообщается на сайте бендерской госадминистрации
Обсудили, как город будет осваивать бюджетные средства. Объемы, адресность, приоритетность — точечно остановились на каждом объекте. Большая часть запланированных ремонтных работ в школах и детских садах выполнена, остальные — в планах на этот год. «Мы продолжаем работу по формированию местного бюджета на текущий 2023 год. Были проведены общественные слушания по основной части бюджета. Сегодня мы к широкому обсуждению пригласили депутатов Верховного и городского Советов, представителей Общественного Совета и профильных управлений госадминистрации, чтобы обсудить предпроектные решения по всем городским программам, которые будут реализованы в текущем году. Это касается работ, связанных со строительством, ремонтом зданий, сооружений и дорог. Мы вырабатываем механизмы, общие приоритеты и перспективность реализации тех или иных программ», — сказал в интервью БТВ глава Государственной администрации города Бендеры Роман Иванченко.
В рамках Фонда капвложений предстоит отремонтировать жилые помещения маневренного фонда, продолжить реконструкцию и обустройство парка Октябрьский. В перечне — коррекционная школа по Первомайской, 38-й детский сад, пешеходный мост в районе Бендеры 1, фасад теоретического лицея, другие объекты.
«В рамках городской программы - капремонт квартир для детей-сирот. Адресность прорабатывается сейчас. Дальше у нас идут объекты УНО: детские сады, школы, филиалы ДДЮТ», – отметил заместитель главы госадминистрации города Бендеры по вопросам ЖКХ и строительству Сергей Юрецкий.
От социальной сферы перешли к самому непростому вопросу – дорожному. Площади и объемы большие, тех средств, которыми город располагает, не хватает, нужно в разы больше.
80% дорог и 90% тротуаров требуют либо среднего, либо капитального ремонта. У нас есть 24 миллиона 95 тысяч рублей. И в дорожной программе также - обязательные работы на содержание и текущий ремонт, куда входят ямочный и ремонт швов, профилирование, замена бордюров, текущий ремонт и обслуживание ливневых канализаций, обеспечение безопасного движения, содержание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков, дорожная разметка, оплата за потребленную электроэнергию, проектные работы, инвентаризация», - охарактеризовал ситуацию Сергей Юрецкий.
Эффективность и качество ремонта дорожного полотна – тоже в центре внимания участников круглого стола. Одно из предложений – перспективный план развития города. Есть и другие.
"На основании анализа состояния дорог необходимо готовить не только годовую программу ремонта, но и перспективный план, который поможет более рачительно использовать денежные средства", – обозначил одно из предложений депутатского корпуса Председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара.
Говорили о дорогах в селах и тех участках частного сектора, где их попросту нет. После доработки дорожную и другие программы утвердят на сессии горсовета, а дальше – приступят к их реализации.