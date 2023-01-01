Dnestr.TV

 
0

В Бендерах обсудили городские программы на текущий год

В Бендерах обсудили городские программы на текущий год

Встреча прошла за круглым столом в госадминистрации Бендер. В разговоре приняли участие депутаты местного и Верховного советов, городского Общественного совета и руководство города, сообщается на сайте бендерской госадминистрации

Обсудили, как город будет осваивать бюджетные средства. Объемы, адресность, приоритетность — точечно остановились на каждом объекте. Большая часть запланированных ремонтных работ в школах и детских садах выполнена, остальные — в планах на этот год.

«Мы продолжаем работу по формированию местного бюджета на текущий 2023 год. Были проведены общественные слушания по основной части бюджета. Сегодня мы к широкому обсуждению пригласили депутатов Верховного и городского Советов, представителей Общественного Совета и профильных управлений госадминистрации, чтобы обсудить предпроектные решения по всем городским программам, которые будут реализованы в текущем году. Это касается работ, связанных со строительством, ремонтом зданий, сооружений и дорог. Мы вырабатываем механизмы, общие приоритеты и перспективность реализации тех или иных программ», — сказал в интервью БТВ глава Государственной администрации города Бендеры Роман Иванченко.

В рамках Фонда капвложений предстоит отремонтировать жилые помещения маневренного фонда, продолжить реконструкцию и обустройство парка Октябрьский. В перечне — коррекционная школа по Первомайской, 38-й детский сад, пешеходный мост в районе Бендеры 1, фасад теоретического лицея, другие объекты.

«В рамках городской программы - капремонт квартир для детей-сирот. Адресность прорабатывается сейчас. Дальше у нас идут объекты УНО: детские сады, школы, филиалы ДДЮТ», – отметил заместитель главы госадминистрации города Бендеры по вопросам ЖКХ и строительству Сергей Юрецкий.

От социальной сферы перешли к самому непростому вопросу – дорожному. Площади и объемы большие, тех средств, которыми город располагает, не хватает, нужно в разы больше.

80% дорог и 90% тротуаров требуют либо среднего, либо капитального ремонта. У нас есть 24 миллиона 95 тысяч рублей. И в дорожной программе также - обязательные работы на содержание и текущий ремонт, куда входят ямочный и ремонт швов, профилирование, замена бордюров, текущий ремонт и обслуживание ливневых канализаций, обеспечение безопасного движения, содержание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков, дорожная разметка, оплата за потребленную электроэнергию, проектные работы, инвентаризация», - охарактеризовал ситуацию Сергей Юрецкий.

Эффективность и качество ремонта дорожного полотна – тоже в центре внимания участников круглого стола. Одно из предложений – перспективный план развития города. Есть и другие.

"На основании анализа состояния дорог необходимо готовить не только годовую программу ремонта, но и перспективный план, который поможет более рачительно использовать денежные средства", – обозначил одно из предложений депутатского корпуса Председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара.

Говорили о дорогах в селах и тех участках частного сектора, где их попросту нет. После доработки дорожную и другие программы утвердят на сессии горсовета, а дальше – приступят к их реализации.

  • Сегодня, 15:11
  • DTV
  • Просмотров: 31
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • Гражданам Молдовы для въезда в Румынию с 2023 года потр ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • Гражданам Молдовы для въезда в Румынию с 2023 года потр ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна