Ежегодная профилактическая операция МВД ПМР «Шок» стартовала. Она проводится для предупреждения и снижения количества ДТП, повышения культуры поведения среди всех участников дорожного движения.
Инспекторы ГАИ раздают водителям буклеты с фотографиями повреждённых в ДТП машин, чтобы наглядно показать, к каким последствиям приводит несоблюдение правил дорожного движения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Кроме того, сотрудники ГАИ предлагали автолюбителям пройти экспресс-тестирование на знание ПДД. Тем, кто справился с заданием, вручали подарки – ароматизаторы для авто. Допустившим ошибку, а таких сегодня было большинство, рекомендовали подучить правила.
Операция продлится до 3 февраля.
По статистике МВД, в 2022 году в Приднестровье произошло 133 ДТП, 17 человек погибли и 172 получили травмы. При этом по вине водителей произошло 88% аварий.