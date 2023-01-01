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ГАИ проводит операцию "Шок"

ГАИ проводит операцию "Шок"

Ежегодная профилактическая операция МВД ПМР «Шок» стартовала. Она проводится для предупреждения и снижения количества ДТП, повышения культуры поведения среди всех участников дорожного движения.

Инспекторы ГАИ раздают водителям буклеты с фотографиями повреждённых в ДТП машин, чтобы наглядно показать, к каким последствиям приводит несоблюдение правил дорожного движения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Кроме того, сотрудники ГАИ предлагали автолюбителям пройти экспресс-тестирование на знание ПДД. Тем, кто справился с заданием, вручали подарки – ароматизаторы для авто. Допустившим ошибку, а таких сегодня было большинство, рекомендовали подучить правила.

Операция продлится до 3 февраля.

По статистике МВД, в 2022 году в Приднестровье произошло 133 ДТП, 17 человек погибли и 172 получили травмы. При этом по вине водителей произошло 88% аварий.

ГАИ проводит операцию "Шок"

ГАИ проводит операцию "Шок"

ГАИ проводит операцию "Шок"

ГАИ проводит операцию "Шок"
  • Сегодня, 15:24
  • DTV
  • Просмотров: 25
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