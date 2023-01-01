Dnestr.TV

 
0

ГУПЧС : итоги минувшего года

ГУПЧС : итоги минувшего года

В подразделениях Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР подвели итоги служебно-оперативной деятельности в 2022 году. В рамках совещания были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся основных направлений работы подразделений.

Что касается чрезвычайных ситуаций, в Приднестровье было довольно спокойно в 2022 году. Зарегистрирована только одна ЧС – ливневые дожди с градом в Каменском районе, передаёт пресс-центр МВД ПМР

На ликвидацию последствий пожаров, возгораний, аварий сотрудники ГУпЧС выезжали 5403 раза. Спасён 61 человек, погибли – 19. Материальных ценностей спасено на сумму более 42 миллионов рублей ПМР.

В минувшем году была приобретена оргтехника для подразделений, два квадрокоптера, 75 автомобильных и 80 носимых радиостанций, 15 насосов к пожарным автомобилям, 300 пожарных рукавов, 100 комплектов боевой одежды пожарных, системы для проведения высотных работ. Помимо этого, осуществлён ремонт трёх дизельных электростанций мощностью 200 кВт каждая.

В служебную деятельность Главного управления внедрены цифровые платформы: система оповещения населения «Молния» и цифровой учёт деятельности подразделений ГУпЧС «Гроза».

Также стоит отметить, что с 2023 года повышается размер денежного довольствия сотрудникам пожарных караулов.

Заместитель министра - начальник Главного управления по ЧС Вадим Шмаленко дал положительную оценку работе подразделений. Обозначил проблемные вопросы и поставил задачи перед личным составом на текущий год.

«Выражаю благодарность всем сотрудникам ГУпЧС за службу, вклад в общее дело, проявленную инициативу. Несмотря на непростой год, вы с честью и достоинством выполняли возложенные на вас обязанности. Это позволило предотвратить различные чрезвычайные ситуации и сохранить самое ценное – жизнь и здоровье людей, живущих в Приднестровье», – отметил глава спасательного ведомства.

ГУПЧС : итоги минувшего года

ГУПЧС : итоги минувшего года
  • Сегодня, 15:37
  • DTV
  • Просмотров: 13
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • Гражданам Молдовы для въезда в Румынию с 2023 года потр ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • Гражданам Молдовы для въезда в Румынию с 2023 года потр ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна