В подразделениях Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР подвели итоги служебно-оперативной деятельности в 2022 году. В рамках совещания были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся основных направлений работы подразделений.
Что касается чрезвычайных ситуаций, в Приднестровье было довольно спокойно в 2022 году. Зарегистрирована только одна ЧС – ливневые дожди с градом в Каменском районе, передаёт пресс-центр МВД ПМР
На ликвидацию последствий пожаров, возгораний, аварий сотрудники ГУпЧС выезжали 5403 раза. Спасён 61 человек, погибли – 19. Материальных ценностей спасено на сумму более 42 миллионов рублей ПМР.
В минувшем году была приобретена оргтехника для подразделений, два квадрокоптера, 75 автомобильных и 80 носимых радиостанций, 15 насосов к пожарным автомобилям, 300 пожарных рукавов, 100 комплектов боевой одежды пожарных, системы для проведения высотных работ. Помимо этого, осуществлён ремонт трёх дизельных электростанций мощностью 200 кВт каждая.
В служебную деятельность Главного управления внедрены цифровые платформы: система оповещения населения «Молния» и цифровой учёт деятельности подразделений ГУпЧС «Гроза».
Также стоит отметить, что с 2023 года повышается размер денежного довольствия сотрудникам пожарных караулов.
Заместитель министра - начальник Главного управления по ЧС Вадим Шмаленко дал положительную оценку работе подразделений. Обозначил проблемные вопросы и поставил задачи перед личным составом на текущий год. «Выражаю благодарность всем сотрудникам ГУпЧС за службу, вклад в общее дело, проявленную инициативу. Несмотря на непростой год, вы с честью и достоинством выполняли возложенные на вас обязанности. Это позволило предотвратить различные чрезвычайные ситуации и сохранить самое ценное – жизнь и здоровье людей, живущих в Приднестровье», – отметил глава спасательного ведомства.