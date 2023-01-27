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Зампред Верховной рады Украины в вопросе Холокоста опозорился на всю Европу - EADaily

Зампред Верховной рады Украины в вопросе Холокоста опозорился на всю Европу - EADaily

27 января в день освобождения Красной Армией узников Аушвица также отмечается во всем мире День памяти жертв Холокоста.

«Такие дни нужны для того, чтобы помнить о тех событиях, которые в мире никогда больше не должны повториться. Боль, трагедии, убийства не должны совершаться в мире. Но они совершаются. Уже почти год Украина видит свой Холокост — геноцид украинского народа. Мы знаем, кто за этим стоит. Виновные понесут ответственность», — заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко в своем телеграм-канале, сообщает eadaily.com

Сей идиотский спич Корниенко проиллюстрировал фотографией из концлагеря № 6 в Петрозаводске, устроенного финскими оккупантами. На этом ставшем хрестоматийным фото — русскоязычные дети и подростки, согнанные в концлагерь со всей Карело-Финской ССР.

Зампред Верховной рады Украины в вопросе Холокоста опозорился на всю Европу - EADaily
Оригинал фотографии. Вверху хорошо видна надпись на финском языке. Источник: архив

Причем здесь чисто гитлеровское «окончательное решение еврейского вопроса» в Европе, Корниенко и не пытается объяснить.

Судя по всему, первый вице-спикер Верховной рады вообще не знает, что в союзной Гитлеру Финляндии не было геноцида евреев, как в Третьем рейхе. Более того, многие финские евреи в Великую Отечественную войну воевали против СССР в финской армии. Главными врагами Финляндии в те годы считались Советский Союз и русский народ. Финские евреи же были такими же полноправными гражданами Финляндии как финны или шведы. В Хельсинки не одобряли гитлеровскую политику по уничтожению европейского еврейства.

К русофобскому спичу Корниенко присоединилась Объединенная еврейская община Украины и заявила, что актуальность исторической памяти о Холокосте на Украине стала особенно острой «после начала российской агрессии».

Напомним, притчей во языцех на Украине стал «перл» Владимира Зеленского про то, что узников Аушвица-Биркенау «освобождали одни украинцы», поскольку воины-освободители относились к 1-му Украинскому фронту.

Опубликованное Корниенко фото русских детей — узников финского концлагеря в Петрозаводске хорошо известно украинским старшеклассникам. Этой фотографией проиллюстрирован раздел украинского учебника истории за 10-й класс… про сталинский ГУЛАГ.

Источник: eadaily.com
  • Сегодня, 16:09
  • DTV
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