27 января в день освобождения Красной Армией узников Аушвица также отмечается во всем мире День памяти жертв Холокоста. «Такие дни нужны для того, чтобы помнить о тех событиях, которые в мире никогда больше не должны повториться. Боль, трагедии, убийства не должны совершаться в мире. Но они совершаются. Уже почти год Украина видит свой Холокост — геноцид украинского народа. Мы знаем, кто за этим стоит. Виновные понесут ответственность», — заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко в своем телеграм-канале, сообщает eadaily.com
Сей идиотский спич Корниенко проиллюстрировал фотографией из концлагеря № 6 в Петрозаводске, устроенного финскими оккупантами. На этом ставшем хрестоматийным фото — русскоязычные дети и подростки, согнанные в концлагерь со всей Карело-Финской ССР.
Оригинал фотографии. Вверху хорошо видна надпись на финском языке. Источник: архив
Причем здесь чисто гитлеровское «окончательное решение еврейского вопроса» в Европе, Корниенко и не пытается объяснить.
Судя по всему, первый вице-спикер Верховной рады вообще не знает, что в союзной Гитлеру Финляндии не было геноцида евреев, как в Третьем рейхе. Более того, многие финские евреи в Великую Отечественную войну воевали против СССР в финской армии. Главными врагами Финляндии в те годы считались Советский Союз и русский народ. Финские евреи же были такими же полноправными гражданами Финляндии как финны или шведы. В Хельсинки не одобряли гитлеровскую политику по уничтожению европейского еврейства.
К русофобскому спичу Корниенко присоединилась Объединенная еврейская община Украины и заявила, что актуальность исторической памяти о Холокосте на Украине стала особенно острой «после начала российской агрессии».
Напомним, притчей во языцех на Украине стал «перл» Владимира Зеленского про то, что узников Аушвица-Биркенау «освобождали одни украинцы», поскольку воины-освободители относились к 1-му Украинскому фронту.
Опубликованное Корниенко фото русских детей — узников финского концлагеря в Петрозаводске хорошо известно украинским старшеклассникам. Этой фотографией проиллюстрирован раздел украинского учебника истории за 10-й класс… про сталинский ГУЛАГ.