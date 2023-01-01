Следственными органами Управления СК г. Тирасполь завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего неоднократно судимого Олега Богославцева.
Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 155 УК ПМР (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 1 ст. 167 УК ПМР (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, с извлечением дохода в крупном размере), сообщает пресс-служба Следственного комитета ПМР
По версии следствия, Богославцев в период времени с июля 2017 по апрель 2022 года незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность, выполняя работы по облагораживанию и обустройству могильных участков, расположенных на территории кладбища в микрорайоне «Западный» г.Тирасполь и на территории кладбища пгт. Первомайск. При этом многих из своих клиентов, заплативших ему за указанные услуги, он попросту обманывал.
Всё происходило по следующей схеме: на кладбище Богославцев подходил к людям, поначалу очень обходительно с ними общался, предлагал свою помощь в установке памятников, надгробий, тротуарной плитки и, конечно же, предлагал цену ниже, чем организации, официально занимающиеся аналогичным видом деятельности. Кто-то соглашался сразу, кто-то обещал подумать, обменивались номерами телефонов. По словам некоторых потерпевших Богославцев весьма навязчиво, а порой и настойчиво предлагал свои услуги, постоянно названивая им по телефону. После получения заказа и части денежных средств он показывал клиенту начатую или частично выполненную работу, таким образом входил в доверие, затем брал оставшуюся часть суммы и исчезал.
В ходе следствия выяснилось, что практически все похищенные деньги Богославцев тратил в казино.
С заявлением на преступные действия обвиняемого в правоохранительные органы обратилось пятеро потерпевших, в общей сложности сумма причиненного им ущерба превысила 85 тысяч рублей ПМР.
В отношении Богославцева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, собрана достаточная доказательственная база, изобличающая его в совершении указанных преступлений. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.