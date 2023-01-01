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У Молдовы нет денег кормить своих солдат, еду приносят из дома — министр Обороны

У Молдовы нет денег кормить своих солдат, еду приносят из дома — министр Обороны

Министр обороны Анатолий Носатый подтверждает, что военнослужащие, служащие по контракту, не обеспечиваются питанием за счет государства и привозят еду из дома, сообщает point.md

Глава Минобороны отметил, что прежние руководители министерства резко сократили социальный пакет, предназначенный для военных, что отбивает у молодых людей охоту делать выбор в пользу военной карьеры, сообщает realitatea.md

"Национальная Армия унаследовала от Советской Армии многие принципы, многие льготы, побуждавшие юношей или девушек идти в армию. Все было направлено на мотивацию к военной службе. К сожалению, постоянный бюджет был небольшим, и для покрытия текущих расходов его приходилось откуда-то урезать. И понятно, что прежнее руководство начало урезать льготы, предоставляемые военным. Они сильно урезали из соцпакета. Это правда, что солдаты приносят еду из дома. Поверьте, это правда", — сказал Анатолий Носатый.

По словам министра, для такого небольшого государства, как Молдова, Национальная армия в составе 6500 солдат – это нормально. Однако для выполнения своей основной миссии по защите территориальной целостности страны солдаты Национальной армии должны быть обучены и хорошо экипированы.

"Если говорить о профессиональной армии, то есть достаточное количество военнослужащих, вытекающее из задач и целей, возложенных на Национальную Армию. Это позволяет реагировать на первые вызовы и угрозы военного характера и обеспечивать развертывание мобилизации. Поэтому для нашей страны хватило бы численности в 6500-8000 человек. Это показывает практика и пример других государств аналогичного размера", - сказал министр обороны.
  • Сегодня, 17:07
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