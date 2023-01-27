Во Франции набирают силу протесты против непопулярной пенсионной реформы.В ряде городов состоялись факельные шествия. Крупнейшая демонстрация была организована в Париже, где под лозунгами против повышения пенсионного возраста и сокращения льгот собрались более тысячи человек, передает euronews.com
Тем временем забастовку объявили работники портов и предприятий энергетического сектора, в том числе нефтеперерабатывающих заводов.
Эти выступления называют подготовкой к парламентским дебатам по реформе, которые стартуют в понедельник. На рассмотрение представлены уже более 7 тыс. поправок к инициативе правительства.
Напомним, увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет вызвало наибольшее возмущение. По давлением протестов, которые не прекращались более месяца правительство пошло на уступки, временно оставив прежние условия, тогда как в германии и Италии возраст выхода на пенсию - 67 лет, а в Испании и Британии - 65.
По замыслу правительства, те, кто уйдет на заслуженный отдых в 62 года, будут получать сокращённую, а не полную пенсию, пока не достигнут 64 лет. Это делается с целью побудить их работать дольше. "Это несправедливо, ведь условия труда в разных профессиях отличаются", - считают французские профсоюзы.
Французские демонстранты критикуют также новый метод расчета пенсий на основании зарплат за всю карьеру. Сейчас в расчёт берутся лучшие 25 лет или последние 6 месяцев для государственных служащих.
"Работать дольше для меньшей пенсии? Нет!" - говорят профсоюзы. Власти и здесь пошли на уступки, сделав исключение для некоторых профессий, в том числе полицейских, моряков, стюардов и учителей.
Заморозив минимальный возраст выхода на пенсию, премьер-министр Эдуар Филипп предложил дискуссию с тем, чтобы найти способ сбалансировать пенсионную систему в будущем. Эту реформу Эммануэль Макрон намерен провести, несмотря на противодействие.