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Факельные шествия против пенсионной реформы прошли во Франции

Факельные шествия против пенсионной реформы прошли во Франции

Во Франции набирают силу протесты против непопулярной пенсионной реформы.В ряде городов состоялись факельные шествия. Крупнейшая демонстрация была организована в Париже, где под лозунгами против повышения пенсионного возраста и сокращения льгот собрались более тысячи человек, передает euronews.com

Тем временем забастовку объявили работники портов и предприятий энергетического сектора, в том числе нефтеперерабатывающих заводов.

Эти выступления называют подготовкой к парламентским дебатам по реформе, которые стартуют в понедельник. На рассмотрение представлены уже более 7 тыс. поправок к инициативе правительства.

Факельные шествия против пенсионной реформы прошли во Франции

Факельные шествия против пенсионной реформы прошли во Франции

Факельные шествия против пенсионной реформы прошли во Франции

Факельные шествия против пенсионной реформы прошли во Франции

Факельные шествия против пенсионной реформы прошли во Франции

Факельные шествия против пенсионной реформы прошли во Франции

Факельные шествия против пенсионной реформы прошли во Франции

Факельные шествия против пенсионной реформы прошли во Франции

Напомним, увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет вызвало наибольшее возмущение. По давлением протестов, которые не прекращались более месяца правительство пошло на уступки, временно оставив прежние условия, тогда как в германии и Италии возраст выхода на пенсию - 67 лет, а в Испании и Британии - 65.

По замыслу правительства, те, кто уйдет на заслуженный отдых в 62 года, будут получать сокращённую, а не полную пенсию, пока не достигнут 64 лет. Это делается с целью побудить их работать дольше. "Это несправедливо, ведь условия труда в разных профессиях отличаются", - считают французские профсоюзы.

Французские демонстранты критикуют также новый метод расчета пенсий на основании зарплат за всю карьеру. Сейчас в расчёт берутся лучшие 25 лет или последние 6 месяцев для государственных служащих.

"Работать дольше для меньшей пенсии? Нет!" - говорят профсоюзы. Власти и здесь пошли на уступки, сделав исключение для некоторых профессий, в том числе полицейских, моряков, стюардов и учителей.

Заморозив минимальный возраст выхода на пенсию, премьер-министр Эдуар Филипп предложил дискуссию с тем, чтобы найти способ сбалансировать пенсионную систему в будущем. Эту реформу Эммануэль Макрон намерен провести, несмотря на противодействие.

  • Вчера, 18:08
  • DTV
  • Просмотров: 41
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