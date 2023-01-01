Сепаратистские действия, а также их финансовая поддержка будут наказываться лишением свободы на срок до 10 лет. Соответствующую инициативу парламент Молдовы рассмотрит в окончательном чтении на предстоящей неделе.Законопроект предусматривает тюремное заключение и за другие действия, угрожающие безопасности государства, передает publika.md
Согласно законопроекту, сепаратистские действия будут наказываться штрафом до 250 тысяч леев или лишением свободы на срок до 10 лет. В случае, если они будут сопровождаться насилием и применением оружия, максимальное наказание составит 12 лет лишения свободы.
За создание незаконной шпионской организации авторы инициативы предлагают штрафовать на сумму до 400 тысяч леев либо лишать свободы на срок до 10 лет.
Документ также предусматривает наказание за заговор против Республики Молдова, то есть за установление и поддержание связей с иностранным государством, направленных против интересов нашей страны. В этом случае предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
"Это серия изменений, цель которых - ответить на вызовы, с которыми Республика Молдова сталкивается долгие годы, чтобы не сказать 30 лет. Это касается расследования и наказания за незаконную разведывательную деятельность, осуществляемую людьми, которых нельзя иначе классифицировать в правовом поле", - заявила глава парламентской комиссии по правовым вопросам Олеся Стамате.
В слушаниях приняли участие представители правоохранительных ведомств, которые попросили разъяснить некоторые понятия, содержащиеся в нынешней редакции законопроекта. "Относительно «серьезной угрозы безопасности государства», мы действительно выступили с критикой, поскольку отсутствует разъяснения понятия «серьезная угроза». Синтагма «враждебные действия» не отвечает требованию предсказуемости. По этой причине мы считаем, что данную синтагму следует заменить", - отметил эксперт Александр Морков.
"Создание незаконной разведывательной структуры. Здесь, может, следует сделать уточнение: вербовка, подстрекательство к вербовке. Уголовное законодательство должно быть четким; неясно, что подразумевается под «созданием»", - считает представитель ГИП Ион Талмазан.
Как сообщалось ранее, выступая на публичных дебатах, организованных Комиссией по вопросам права, представители Службы информации и безопасности объяснили необходимость поправок вызовами, с которыми сталкивается Молдова.
"К сожалению, на протяжении 30 лет у нас есть такие проблемы как государственная измена и шпионаж. В соответствии с определением и логикой вещей, иностранец – это тот, кто не находится на вашей территории, гражданин иностранного государства. А неконституционные образования не подпадают ни под один документ, содержащий нормы уголовного права", - сказал представитель СИБ Раду Фрижа.
Законопроект одобрили в первом чтении в конце прошлого года. Перед рассмотрением во втором чтении документ доработают в соответствии с внесенными предложениями.
27 декабря комиссия Верховного Совета ПМР по внешней политике и международным связям обратилась к молдавскому парламенту с призывом не утверждать поправки в окончательном чтении, пишет novostipmr.com
Прокомментировала предлагаемый «закон о сепаратизме» и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что он «не прибавит взаимопонимания между Кишиневом и Тирасполем». По словам Захаровой, законопроект размывает базовый принцип молдо-приднестровского переговорного процесса – принцип равноправия сторон.
Тогда же, в конце декабря, МИД Приднестровья направил запрос политическому представителю Молдовы Олегу Серебряну с требованием дать исчерпывающие разъяснения по вносимым поправкам. Как отметил министр иностранных дел Виталий Игнатьев, «мы видим в них [поправках] «очень серьезную угрозу миру, безопасности и переговорному процессу».
4 января от Олега Серебриана пришел ответ, который в МИД ПМР охарактеризовали как «формально-отписочный».
В середине января с призывом к властям РФ отреагировать на ситуацию и принять «необходимые политические и экономические меры» обратился российский правозащитник Александр Брод. По его словам, окончательное принятие новых поправок в УК РМ приведет к обострению ситуации в регионе и к тому, что уголовные дела по статье «Сепаратизм» могут «штамповаться» не только на жителей Приднестровья, но и на находящихся в ПМР российских миротворцев, дипломатов, предпринимателей, журналистов и общественников.