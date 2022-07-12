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Верховный Совет ищет решение проблемы заброшенных нежилых объектов

Верховный Совет ищет решение проблемы заброшенных нежилых объектов

Продолжить работу по совершенствованию законодательных норм, регламентирующих порядок отчуждения бесхозяйно содержимых нежилых зданий и помещений – это один из пунктов задач, поставленных на 2023 год Верховному Совету Президентом Вадимом Красносельским во время Послания к органам госвласти и управления 17 января.

Решением проблемы бесхозяйно содержимых нежилых зданий и помещений с прошлого года занимается специально созданная рабочая группа Верховного Совета. Парламентарии и специалисты комитетов ведут диалог с представителями госадминистраций, горрайсоветов, Министерства юстиции, службы государственного надзора и других ведомств. Главная цель дискуссии – собрать мнения и предложения «практиков», чтобы выработать механизм решения проблемы бесхозяйно содержимых объектов и прописать определенный пошаговый алгоритм действий в законодательстве, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

27 января прошло очередное онлайн-заседание рабочей группы под эгидой Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ. Участники продолжили обсуждать разработанную депутатами и специалистами Верховного Совета схему действий по каждому варианту для объектов частной собственности:

-объект недвижимости имеет собственника, который содержит свое имущество в ненадлежащем состоянии, известно местонахождение собственника и можно с ним связаться;

-объект недвижимости имеет собственника, который содержит свое имущество в ненадлежащем состоянии, но установить с ним связь не представляется возможным, а также неизвестно его местонахождение;

-данные о собственнике объекта недвижимости отсутствуют.

«Важно мнение правоприменителей, как госадминистраций, так и службы госнадзора и других структур. Важно узнать опыт, накопленный практикой. Мнение каждого участника беседы ценно», – обратился к участникам онлайн-встречи заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ Антон Онуфриенко.

Отмечалось, что в прошлом году Верховный Совет принял изменения в Гражданский кодекс и в закон «Об органах местной власти, местного самоуправления и госадминистрации в ПМР». Однако эти принятые нормы не решают весь спектр вопросов, возникающих на практике исполнителями, подчеркнули депутаты Комитета. Поэтому обсуждение всех проблемных моментов продолжается в рамках рабочей группы.

На сегодняшнем заседании участники поднимали вопросы, касающиеся создания единого реестра бесхозяйно содержимых нежилых объектов и помещений, куда планируется относить объекты всех форм собственности: государственные, муниципальные и частные. Другой момент, который надо прописать в законе: кто из органов госвласти и управления должен вести такой реестр в случае создания.

Высказывалось мнение о том, что необходимо дать больше полномочий госадминистрациям в части запроса информации о задолженности собственника по уплате налогов. Говорили и о других вопросах, которые «задерживают» власти на местах принять то или иное решение по проблемным объектам. В результате они годами портят вид городов и опасны для прохожих или живущих рядом людей.

Участники говорили также о более эффективных способах уведомления собственников, о возможных методиках проверки износа зданий, о вариантах продажи бесхозных объектов другому собственнику и иных вопросах, возникающих на практике.

Все моменты, озвученные на заседании рабочей группы по бесхозяйно содержимым нежилым объектам и помещениям, будут детально проработаны депутатами и специалистами Верховного Совета. Следующее заседание планируется провести в начале марта.

  • Вчера, 18:41
  • DTV
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