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Правительство предлагает изменить порядок определения размера платы за отопление

Правительство предлагает изменить порядок определения размера платы за отопление

27 января одним из ключевых вопросов повестки дня заседания Правительства ПМР стало рассмотрение инициативы, направленной на внесение изменения в Жилищный кодекс.

Минэкономразвития предлагает закрепить возможность установления иного порядка определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению. Он будет действовать в случае несоответствия продолжительности оказания коммунальной услуги по теплоснабжению и температуры на улице, принятым при расчете нормативов потребления данной коммунальной услуги, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

В своем докладе Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник отметил, что нормативы потребления тепловой энергии для отопления утверждены в разрезе городов и районов и дифференцируются в зависимости от условий оплаты услуг по отоплению. Напомним, населению в качестве меры поддержки предоставляется рассрочка по оплате теплоснабжения в течение 12 месяцев.

При определении нормативов опираются на среднемесячную температуру наружного воздуха за отопительный период и его продолжительность. В среднем тепло подается от 163 до 175 дней. Стоит отметить, что фактическая температура за окном и продолжительность отопительного сезона могут отличаться от нормативных. Так, в последние годы осенне-зимний период был достаточно теплым и температурный режим был незначительно выше нормативного. Между тем, в связи с риском распространения ковида зимой 2020-2021 года было принято решение о продлении отопительного периода до 202 дней.

«Учитывая, что теплоснабжающие организации предъявляют к оплате стоимость тепловой энергии в течение 12 месяцев, а также учитывая, что норматив для оплаты в течение 12 месяцев рассчитан с учетом нормативной продолжительности отопительного периода и нормативной температуры наружного воздуха, в случае несоответствия этих показателей и при этом предъявлению к оплате отопления в течение 12 месяцев исключительно по утвержденному нормативу, теплоснабжающие организации понесут убытки, либо будут получать формально сверхприбыль в периоде неотопительного сезона, так как будут обязаны оплатить стоимость природного газа и прочих энергоносителей, использованных сверх нормы, в период отопительных месяцев», — пояснил Сергей Оболоник.

Урегулировать ситуацию позволит внедрение одобренного членами Правительства механизма определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению. Все предложения, озвученные сегодня, собраны в законодательной инициативе, которую в ближайшее время направят на рассмотрение в Верховный Совет.

  • Вчера, 18:52
  • DTV
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