27 января одним из ключевых вопросов повестки дня заседания Правительства ПМР стало рассмотрение инициативы, направленной на внесение изменения в Жилищный кодекс.
Минэкономразвития предлагает закрепить возможность установления иного порядка определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению. Он будет действовать в случае несоответствия продолжительности оказания коммунальной услуги по теплоснабжению и температуры на улице, принятым при расчете нормативов потребления данной коммунальной услуги, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
В своем докладе Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник отметил, что нормативы потребления тепловой энергии для отопления утверждены в разрезе городов и районов и дифференцируются в зависимости от условий оплаты услуг по отоплению. Напомним, населению в качестве меры поддержки предоставляется рассрочка по оплате теплоснабжения в течение 12 месяцев.
При определении нормативов опираются на среднемесячную температуру наружного воздуха за отопительный период и его продолжительность. В среднем тепло подается от 163 до 175 дней. Стоит отметить, что фактическая температура за окном и продолжительность отопительного сезона могут отличаться от нормативных. Так, в последние годы осенне-зимний период был достаточно теплым и температурный режим был незначительно выше нормативного. Между тем, в связи с риском распространения ковида зимой 2020-2021 года было принято решение о продлении отопительного периода до 202 дней.
«Учитывая, что теплоснабжающие организации предъявляют к оплате стоимость тепловой энергии в течение 12 месяцев, а также учитывая, что норматив для оплаты в течение 12 месяцев рассчитан с учетом нормативной продолжительности отопительного периода и нормативной температуры наружного воздуха, в случае несоответствия этих показателей и при этом предъявлению к оплате отопления в течение 12 месяцев исключительно по утвержденному нормативу, теплоснабжающие организации понесут убытки, либо будут получать формально сверхприбыль в периоде неотопительного сезона, так как будут обязаны оплатить стоимость природного газа и прочих энергоносителей, использованных сверх нормы, в период отопительных месяцев», — пояснил Сергей Оболоник.
Урегулировать ситуацию позволит внедрение одобренного членами Правительства механизма определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению. Все предложения, озвученные сегодня, собраны в законодательной инициативе, которую в ближайшее время направят на рассмотрение в Верховный Совет.