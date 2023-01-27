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Microsoft начнет принудительно обновлять пользователей до последней Windows 11

Microsoft начнет принудительно обновлять пользователей до последней Windows 11

Microsoft принудительно обновит компьютеры пользователей с Windows 11 21H2 до более свежей версии. Об этом сообщает портал ZDnet.

Microsoft начнет автоматическое обновление компьютеров под управлением Windows 11 Home и Pro 21H2 до 22H2 в связи с положительными отзывами пользователей о более свежей ОС. При этом обновление будет проходить поэтапно — в первую очередь оно коснется компьютеров, которые в числе первых получили Windows 11, пишет gazeta.ru.

Вместе с тем отмечается, что Microsoft продолжит поддержку Windows 11 21H2 до 10 октября 2023 года. Релиз этой версии операционной системы состоялся 4 октября 2021 года.

Отмечается, что компания предупредила пользователей за девять месяцев до окончания поддержки 21H2, в то время как переход пользователей с Windows 10 20H2 на 21H2 был объявлен за четыре месяца до прекращения поддержки.
  • Сегодня, 09:51
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