Кент Логсдон в эфире молдавского телеканала заявил, что Молдова не только покупает электроэнергию, но и продает ее.
Вопрос энергоресурсов для Молдовы крайне важен, и если еще в прошлом году она полностью зависела от поставок энергоносителей из России, то сейчас республика уже продает и покупает энергию на международных рынках, об этом посол США в республике Кент Логсдон заявил в эфире одного из молдавских телеканалов.
Посол при этом подчеркнул, что в настоящее время ситуация в сфере энергетики в Молдове улучшилась, пишет news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
«Это благодаря обязательству правительства сосредоточиться на способах диверсификации источников энергии из других стран (…) Я очень впечатлен, что лишь за один год Молдова сейчас продает и покупает энергию на международных рынках. Такого у вас не было раньше. Это значит, что вы не зависите лишь от одного контракта», — заявил Кент Логсдон.
Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что правительство может попросить парламент продлить ныне действующий в стране режим чрезвычайного положения в связи с сохранением рисков в сфере национальной и энергетической безопасности.
При этом она отметила, что режим ЧП может быть отменен, «когда не будет рисков из-за войны, рисков в области энергетики».
Ситуация с электроэнергией в Молдове
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны.
Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на следующий день заявил, что Молдова сможет закупить недостающую электроэнергию в Румынии. И 13 октября румынская компания Hidroelectrica, главный производитель электроэнергии в Румынии, и «Энергоком» подписали контракт на поставку 100 МВт электричества в Молдову, которое начало поступать в страну уже 14 октября.
Далее, 17 октября, стало известно о том, что ПАО «Газпром» приняло решение сократить объемы подачи газа в Приднестровье, в октябре — на 30%, в ноябре — на 40% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Руководство региона приняло решение о сокращении потребления природного газа за счет промышленности. Была уменьшена его подача ряду крупных предприятий, в том числе МолдГРЭС.
А 21 октября АО «Энергоком» официально уведомило Premier Energy Distribution, ведущего поставщика электроэнергии в Молдове, о наличии дефицита энергии в сети в размере 284 МВтч.
В Premier Energy сообщили, что в связи с дефицитом не исключены отключения от сети некоторых категорий потребителей, а также веерные отключения электричества.
Госпредприятие Moldelectrica объявило о «режиме тревоги» на рынке электроэнергии в Республике Молдова, связанном с дефицитом электроэнергии, о котором ранее сообщило АО Energocom.
В субботу, 3 декабря, вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что ГП Energocom заключило договор с Молдавской ГРЭС на поставки электроэнергии в Молдову в декабре по цене 73 доллара за МВт-час. Контракт несколько раз продлевался, 25 января 2023 года было объявлено, что в феврале «Энергоком» закупит у МГРЭС около 230 тысяч МВт-ч.
В «Энергокоме» также заявили, что компания продолжит покупать электроэнергию и у румынской Nuclearelectrica. Всего в феврале в Румынии планируется приобрести 16,240 МВт-ч по 450 румынских леев за 1 МВт-ч.
Посол США назвал сроки начала строительства посольства на месте стадиона
Строительство нового здания посольства США на территории бывшего Республиканского стадиона может начаться в 2024 году. Такие сроки озвучил посол США в Республике Молдова, Кент Логсдон, в эфире передачи на телеканале TV8.
"Это место очень важное для многих кишиневцев, с ним связано много воспоминаний. Сейчас мы устанавливаем цену. Нам нужны экспертизы. Как только это будет решено, мы надеемся, что сможем приступить к работе", — подчеркнул посол.
В то же время Кент Логсдон подчеркнул, что часть этой земли будет преобразована в общественный парк.
"Еще одна важная вещь — сохранить как можно больше истории. Например, ворота являются частью очень большой истории Кишинева. Мы хотим защитить их, поэтому привлекли очень хороших специалистов.
Что касается прогресса, мы очень оптимистичны в том, что мы достигнем соглашения и сможем купить землю вовремя. Мы можем начать строительство этого парка в начале 2024 года", - сказал дипломат.
Напомним, парламент голосами 55 депутатов PAS проголосовал в окончательном чтении за проект ратификации соглашения о передаче земельного участке под строительство нового здания посольства США. Это дает зеленый свет Соединенным Штатам выкупить землю бывшего Республиканского стадиона. Участок будет продан по рыночной цене, а оценку стоимости возьмет на себя Агентство публичной собственности.
Процедура продажи была инициирована в феврале 2022 года после многолетних переговоров. Решение было одобрено Законодательным собранием в 2018 году, когда у власти были демократы. Позже, недовольные тем, что там будет построено новое здание посольства США, социалисты обжаловали это решение в Конституционном суде, который в июле 2021 года признал обращение депутатов ПСРМ недопустимым.