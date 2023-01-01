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С восьми утра до 12 часов дня 28 января в республике произошло 6 ДТП
По данным УГАИ МВД ПМР, с восьми утра до 12 часов дня 28 января в республике произошло 6 ДТП: по три в Тирасполе и Бендерах.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, в г. Бендеры, на улице Индустриальной, «Хонду» на повороте занесло. Иномарка наехала на бордюр, а после врезалась в стоящую у обочины «Тойоту».
«Хондой» управлял 20-летний водитель. В салоне никого не было. За рулём припаркованной «Тойоты» был 47-летний мужчина и его супруга. В результате ДТП никто не пострадал.
Сотрудники ГАИ в ходе разбирательства установили: на «Хонде» была летняя резина. Водителю за это грозит штраф свыше 55 рублей.
К админответственности привлечён и владелец «Тойоты», нарушивший правила остановки и стоянки. Ему придётся заплатить штраф около 100 рублей.
Разбирательство по факту ДТП продолжается.
В Тирасполе, на улице К. Маркса, в районе «Зелёного рынка», примерно в половине двенадцатого, «Опель» сбил женщину. Момент аварии попал в объектив камеры «Безопасного города».
На месте работают сотрудники столичного отдела ГАИ, выясняют обстоятельства аварии. Предварительно, женщина не пострадала. Автомобиль двигался с небольшой скоростью.
- Сегодня, 15:11
- DTV
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