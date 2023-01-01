Dnestr.TV

 
0

С восьми утра до 12 часов дня 28 января в республике произошло 6 ДТП

С восьми утра до 12 часов дня 28 января в республике произошло 6 ДТП

По данным УГАИ МВД ПМР, с восьми утра до 12 часов дня 28 января в республике произошло 6 ДТП: по три в Тирасполе и Бендерах.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, в г. Бендеры, на улице Индустриальной, «Хонду» на повороте занесло. Иномарка наехала на бордюр, а после врезалась в стоящую у обочины «Тойоту».

«Хондой» управлял 20-летний водитель. В салоне никого не было. За рулём припаркованной «Тойоты» был 47-летний мужчина и его супруга. В результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники ГАИ в ходе разбирательства установили: на «Хонде» была летняя резина. Водителю за это грозит штраф свыше 55 рублей.

К админответственности привлечён и владелец «Тойоты», нарушивший правила остановки и стоянки. Ему придётся заплатить штраф около 100 рублей.

Разбирательство по факту ДТП продолжается.

В Тирасполе, на улице К. Маркса, в районе «Зелёного рынка», примерно в половине двенадцатого, «Опель» сбил женщину. Момент аварии попал в объектив камеры «Безопасного города».

На месте работают сотрудники столичного отдела ГАИ, выясняют обстоятельства аварии. Предварительно, женщина не пострадала. Автомобиль двигался с небольшой скоростью.

  • Сегодня, 15:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова
  • Прощай, Король. Не стало легендарного Пеле

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова
  • Прощай, Король. Не стало легендарного Пеле
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна