В Восточном Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу. Полиция Израиля квалифицировала инцидент как теракт.
"Предварительный отчёт — подозрение на террористическую атаку в Иерусалиме", — говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции, передает life.ru.
Всё произошло в Городе Давида — это популярный у туристов район Восточного Иерусалима, центр археологических раскопок. Вооружённый мужчина открыл стрельбу, в результате чего ранения получили не менее двух человек. Как уточнили в полиции, сотрудникам спецслужб уже удалось нейтрализовать стрелка. К месту стягивается вся полиция города.
Виновником инцидента со стрельбой в Восточном Иерусалиме в субботу утром, в результате которого два человека получили серьезные ранения, оказался 13-летний подросток, он был ранен при задержании. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.
По ее информации, имя злоумышленника - Мухаммед Алият, он житель Восточного Иерусалима. Подросток был ранен при задержании, в тот момент он находился в сознании, ему была оказана медпомощь, сейчас он госпитализирован, сообщает Kan. Стрелявшего уже допросили сотрудники спецслужб, отмечает телерадиокомпания, сообщает ТАСС.
За сутки это уже второй подобный инцидент. Накануне вечером сообщалось о нападении со стрельбой в синагоге в Восточном Иерусалиме. В полиции также сочли произошедшее терактом. В результате погибло семь человек, ещё десять получили ранения. Преступник был нейтрализован.