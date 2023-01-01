Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) в Молдове сообщил 28 января, что подсчитал реальную численность населения страны. В соответствии с международной методологией расчета, используемой фондом, в Молдове живет 2,6 млн человек.
Расчет численности населения как на национальном, так и на местном уровне провело Национальное бюро статистики при поддержке UNFPA в Молдове и бюро Швейцарского сотрудничества в Молдове, передает newsmaker.md.
«Впервые за 30 лет известна реальная численность населения, живущего в Молдове. Это связано с принятием международной методики расчета населения по месту жительства, а также благодаря подсчету числа людей, выезжающих и возвращающихся в страну», — сообщает UNFPA в Молдове.
Напомним, что, по данным НБС, за последние восемь лет население Молдовы сократилось более чем на 200 тыс. человек, составив 2,6 млн жителей, из которых 1,1 млн или 42,3% живут в городах и 1,5 млн или 57,7% — в селах.