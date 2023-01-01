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На парковке аэропорта Кишинева полностью сгорел автомобиль
Фото: ГИЧС РМ
Утром 28 января на служебной парковке Международного Кишиневского аэропорта, на бульваре Дачия, 80/3, загорелся автомобиль марки Volkswagen Passat.
На парковке аэропорта Кишинева полностью сгорел автомобиль, сообщает пресс-служба ГИЧС.
Сегодня утром 28 января на служебной стоянке Международного аэропорта Кишинева на бульваре Дачия 80/3 в столице загорелся автомобиль марки Volkswagen Passat.
Звонок в службу 112 поступил в 08:22. На место выехала бригада спасателей и пожарных. Пожар был локализован и полностью потушен в 8:43.
Тушить огонь пришлось пожарным (Фото: ГИЧС).
О пострадавших в результате пожара не сообщается. Огонь полностью уничтожил автомобиль, частично затронув бампер другого автомобиля Honda, находившегося рядом.
- Сегодня, 15:28
- DTV
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