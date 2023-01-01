В Дубоссарской больнице временно приостанавливают работу детского отделения. Поясняет главный врач ГУ «Дубоссарская ЦРБ» Александр Асмолов:
«В связи с острым дефицитом врачей-педиатров мы вынуждены пойти на крайние меры — на временную приостановку работы педиатрического отделения, так как не хватает специалистов.
Из 4 педиатров, двое находятся в декретном отпуске. Еще один педиатр проживает в селе Дубоссарского района и в силу различных обстоятельств не может каждый день приезжать на работу в город, в связи с чем сейчас мы определяемся по его дальнейшей работе.
Чтобы обеспечить функционирование детской консультации в поликлинике, до особого распоряжения один педиатр направлен в детскую консультацию для обслуживания пациентов в очном порядке.
Согласно распоряжению министерства здравоохранения пока госпитализация детей будет проводиться в Григориопольскую больницу.
В инфекционном отделении у нас сохраняются 15 педиатрических коек, отделение будет принимать детей, возраст которых от 5 лет и старше. Временно дети возраста до 5 лет будут направляться в Григориополь.
В случае появления специалиста функционирование педиатрического отделения в больнице будет восстановлено. Мы планируем, что это будет уже весной этого года. Мы ждем специалиста, который приедет в Дубоссары после распределения. Тогда работа педиатрического отделения в больнице будет восстановлена», цитирует главврача Александр Асмолова, пресс-служба Госадминистрации города Дубоссары.
Ситуация с временным закрытием педиатрического отделения в Дубоссарской центральной районной больнице ещё раз показала, что кадровый вопрос в районных медучреждениях остаётся открытым. Министерство здравоохранения постоянно ищет возможные пути решения, озвучивает их на совещаниях в Правительстве и у главы государства, сообщила в интервью Первому Приднестровскому телеканалу глава ведомства Кристина Албул, передает пресс-служба Минздрава республики.
Она подчеркнула, что ситуация с закрытием педиатрического отделения в дубоссарской ЦРБ – мера временная и при приёме на работу специалистов функционирование отделения будет возобновлено. В поликлинике Дубоссар есть врач-педиатр, который может оказать консультативную помощь в лечении детей. Если же возникнет необходимость в госпитализации детей до 15 лет, то их будут направлять в больницу Григориополя.
В целом же проблему дефицита кадров планируют решать с помощью молодых специалистов, которые при распределении будут направлены по потребностям, заявленным лечебно-профилактическими учреждениями. «Но говорить о том, что это будет сразу после окончания вуза, рано, будущие врачи должны ещё пройти двухлетнюю ординатуру. Вот на врачей-ординаторов, которые будут выпускаться в этом году, сегодня и возлагаются надежды», - отметила министр.
Ещё один шаг для удержания кадрового персонала предприняло государство, повысив им с 1 января 2023 года заработную плату на 12%.
«Уже в будущем мы сможем говорить и о том, что молодые специалисты, которые обучались за счёт государственного бюджета, будут отрабатывать в отрасли. Однако необходимо отметить, что потребность в докторах составляет около 350 человек, выпускается ежегодно около 50-70. Из огромного количество поступающих в университет заканчивает его около 50%», - констатировала Кристина Албул.
На сегодняшний день в Приднестровье дефицит врачей-педиатров составляет чуть более 30%. Самая большая потребность в специалистах – в Дубоссарском районе, где не хватает 10 педиатров из 14 штатных единиц, затем следуют Рыбницкий, Каменский и Григориопольский районы, а также Днестровская больница – 50% мест вакантны. В поликлинической сети Тирасполя и Бендер потребность в кадрах значительно ниже.
Напомним, ранее на сайте Минздрава появилось объявление где говорилось, что с 1 февраля будет закрыто педиатрического отделения в Дубоссарской больницы. Это не связано с оптимизацией отрасли. Решение о закрытии отделения возникло в связи с отсутствием кадров. При изменении ситуации, отделение возобновит свою работу, говориться на сайте ведомства.