Администрация президента РМ Санду опубликовала список протокольных подарков, которые получила глава государства во время официальных визитов или визитов иностранных официальных лиц в Республику Молдова.
Самый дорогой подарок стоимостью 14 600 леев глава государства получила от министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили. Это брошь из серебряной филиграни и перегородчатой эмали работы грузинской художницы Теи Гургенидзе. Тот же официальный представитель подарил президенту РМ и картину ручной работы с изображением старого города Тбилиси.
Еще один подарок - жемчужное ожерелье и браслет с застежками из желтого золота - глава государства получила от президента Грузии Саломе Зурабишвили. Его стоимость составляет около 5800 леев.
От посла Японии в Молдове Санду получила в подарок тарелку с японским орнаментом, которая стоит 7470 леев.
В прошлом году Майя Санду получила в подарок и ковер, сотканный вручную в традиционном молдавском стиле. Его вручили ей представители организаций, поддерживающих пожилых людей.
Во время своего визита в Чешскую Республику президент получила вазу из черного хрусталя, изготовленную вручную чешским стеклодувом и дизайнером Анной Йожовой, в подарок от премьер-министра Чехии Петра Фиалы. На встрече с молдавской диаспорой в Чехии глава государства получила в подарок книгу-монографию и картину с изображением господаря Штефана чел Маре автора Теодора Бузу, молдавского художника, проживающего в Чешской Республике.
Также президент получила комплект из жемчужного ожерелья и браслета с застежкой из желтого золота за 5799 леев, блузку с традиционной и этнической вышивкой за 2880 леев, ковры, тарелки, книги и хрустальные вазы.
С полным списком подарков президену и их стоимостью можно ознакомиться по ссылке. В администрации президента уточняют, что все протокольные подарки зарегистрированы в Журнале учета допустимых подарков и переданы в собственность президентского учреждения.